Chwalińska koncertowo zaczęła walkę o French Open. Nagle załamanie

Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji do French Open. Polka znakomicie rozpoczęła mecz z Marią Timofiejewą, jednak od drugiego seta nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Rosjanka wygrała 1:6, 6:2, 6:1 i tym samym awansowała do decydującej rundy walki o udział w turnieju głównym.

