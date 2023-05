Czarne chmury nad karierą Emmy Raducanu. "To może ją złamać"

Nad karierą Emmy Raducanu zbierają się coraz ciemniejsze chmury. Choć jeszcze w marcu wydawało się, że Brytyjka wraca do wysokiej formy, teraz czeka ją kolejna długa przerwa związana z trzema ważnymi operacjami. Według Borisa Beckera mogą one całkowicie zatrzymać karierę młodej zawodniczki.

Wygrała US Open i praktycznie zniknęła

Choć Emma Raducanu ma dopiero 20 lat, jej kariera zdążyła się już kilkukrotnie znaleźć na niebezpiecznym zakręcie. Obecnie zwyciężczyni US Open z 2021 roku zajmuje bardzo odległe, 106. miejsce w rankingu WTA, co związane jest z jej bardzo rzadkimi występami na światowych kortach i ciągłymi problemami z kontuzjami.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy największym problemem młodej tenisistki były nadgarstki, które nie wytrzymywały trudów WTA Tour. Z tego powodu Raducanu co jakiś czas pojawiała się i znikała z radarów kibiców, co tylko powodowało kolejne plotki.

Na początku maja młoda zawodniczka zdecydowała się ostatecznie poradzić sobie z problemem, przechodząc operacje. Brytyjka poszła pod nóż po to, by doprowadzić do stanu używalności zarówno oba nadgarstki, jak i jedną z kostek. To z kolei zmusiło ją do wycofania się z praktycznie wszystkich tenisowych imprez do jesieni, choć nie jest wykluczone, że na kortach zobaczymy ją dopiero w sezonie 2024.

Becker nie ma złudzeń. Raducanu może nie wrócić na szczyt

Sytuację utalentowanej tenisistki w rozmowie z "The Guardian" zdecydował się skomentować legendarny Boris Becker. Według Niemca majowe operacje mogą mieć bardzo zły wpływ na karierę zawodniczki, która w przyszłości może już nie wrócić na poziom prezentowany choćby podczas US Open 2021.

- Według mnie operacje, jakie przeszła w ostatnim czasie, mogą całkowicie złamać jej karierę. Zmiana struktury nadgarstka w przodującej ręce oraz w drugiej, używanej przy bekhendach, może przynieść wiele złego. Do tego jeszcze kostka. Dla młodej kobiety to bardzo dużo - powiedział Becker.

Przypomnijmy, że już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się główny turniej Rolanda Garrosa. Wśród Pań główną faworytką do końcowej wygranej jest Iga Świątek, która będzie bronić tytułu zdobytego przed rokiem.