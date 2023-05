Wyjątkowy prezent od Huberta Hurkacza. "Miło mi ogłosić"

Choć Hubert Hurkacz w najbliższych dniach rozpocznie rywalizację na paryskich kortach podczas Rolanda Garrosa, to tenisista nie zapomina o aktywności społecznej. W przeszłości pomógł m.in. w zakupie karetki dla dotkniętego wojną Charkowa. Teraz zapowiedział kolejną swoją inicjatywę. 26-latek stworzył turniej dla adeptów tenisa.

Hubert Hurkacz organizatorem turnieju tenisa. Zapewnił wspaniałą nagrodę

W środę przed południem wrocławianin przekazał informację o planowanym wydarzeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Miło mi ogłosić, że od 1 do 4 czerwca we Wrocławiu odbędzie się Hubi Cup 2023 - turniej rangi OTK Super Seria do 12 lat" - czytamy. Jak słusznie zauważył Dominik Senkowski ze Sport.pl, turniej ruszy w Dzień Dziecka, a więc tenisista sprezentował młodym zawodnikom miłą niespodziankę z okazji święta.

Jeszcze milsza będzie nagroda dla najlepszych zawodników i zawodniczek. Zwycięzcy pojadą na turniej ATP do niemieckiego Halle (19-25 czerwca). "Nagrodę dla czwórki finalistów turnieju singla dziewczynek i chłopców - wyjazd na turniej ATP 500 w Halle w Niemczech - ufundował Hubert Hurkacz" - przekazał Senkowski.

Hurkacz na koniec komunikatu zaznaczył, że trzyma kciuki za wszystkich uczestników. "Mocno" - napisał. Inicjatywa spotkała się też z pozytywnym odbiorem wśród kibiców i ekspertów. "Brawo Hubi", "Szacun" - czytamy w komentarzach pod postem tenisisty.

W czasie gdy młode tenisistki i tenisiści będą rywalizować na turnieju we Wrocławiu, Hurkacz będzie występował we French Open. Początek wielkoszlemowej imprezy w niedzielę 28 maja. Finał 11 czerwca.