Świątek może stracić pozycję liderki. Musi patrzeć za siebie. Oto scenariusze

Iga Świątek prowadzi w rankingu WTA już od 60 tygodni. I choć jakiś czas temu wydawało się, że Polka jeszcze długo będzie przewodzić na światowych listach, to coraz lepsza forma Aryny Sabalenki oraz stracone punkty przez Polkę sprawiły, że może ona stracić prowadzenie już po zakończeniu Rolanda Garrosa. Wszystko zależy od tego, jaką dyspozycję zaprezentują obie panie.

Iga Świątek straci prowadzenie w rankingu WTA? Aryna Sabalenka coraz bliżej. Oto możliwe scenariusze

W najnowszym notowaniu rankingu z poniedziałku 22 maja przewaga Igi Świątek nad Aryną Sabalenką stopniała do 1399 punktów. Podczas samego turnieju w Rzymie Białorusinka nadrobiła 349 punktów, choć odpadła wcześniej niż reprezentantka Polski. Podczas rozpoczynającego się w niedzielę 28 maja Rolanda Garrosa Świątek będzie broniła 2000 punktów, z kolei Sabalenka tylko 130. To oznacza, że Białorusinka może liczyć na objęcie prowadzenia na światowych listach.

Scenariuszy jest kilka. Każdy inny wynik niż triumf Świątek w całym turnieju spowoduje stratę rankingowych punktów. Jeśli Polka trzeci raz z rzędu wygra, nie będzie musiała oglądać się na wynik Białorusinki. Inaczej przyjdzie jej drżeć o prowadzenie w rankingu.

Jeśli Świątek odpadnie w półfinale imprezy, straci ponad 1000 punktów. To oznacza, że Sabalenka w połączeniu z dobrym występem i również awansem do półfinału może zostać nową liderką rankingu. Co ciekawe, Białorusinka może objąć prowadzenie także w przypadku odpadnięcia w pierwszej rundzie. Wówczas Świątek nie mogłaby dojść dalej niż do ćwierćfinału imprezy - straci wówczas 1300 punktów i to wystarczy do zmiany na prowadzeniu.

W przypadku finału obu tenisistek i zwycięstwa Świątek, Polka utrzyma prowadzenie na światowych listach. Jeśli jednak Sabalenka okaże się lepsza, to zostanie nową najlepszą rakietą świata.

Innym zmartwieniem polskich kibiców przed startem Rolanda Garrosa było zdrowie Igi Świątek. 21-latka skreczowała podczas meczu z Jeleną Rybakiną na turnieju w Rzymie. Na szczęście najnowsze informacje są pozytywne. We wtorek raszynianka wróciła na kort, o czym poinformował jej team w mediach społecznościowych.

Drabinka główna wielkoszlemowego Rolanda Garrosa rozpocznie się w Paryżu 28 maja, a zakończy dwa tygodnie później. Kwalifikacje trwają od poniedziałku 22 maja.