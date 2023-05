Djoković mocno o wojnie w Ukrainie. Te słowa mogą podzielić środowisko

Tocząca się od ponad roku wojna w Ukrainie ma spory wpływ na środowisko sportowe. Większość międzynarodowych federacji zdecydowała się na zawieszenie zawodników z Rosji oraz Białorusi i uniemożliwienie im startów w zawodach. Jednym z wyjątków jest federacja tenisowa, jednak niechęć do zawodników z kraju agresora jest mocno wyczuwalna. Podobnie jak do samej wojny, co potwierdzają między innymi słowa Novaka Djokovicia (3. ATP).

Novak Djoković odniósł się do wojny w Ukrainie. Zdecydowane stanowisko Serba

Serb podczas pobytu we Włoszech, gdzie brał udział w turnieju ATP 1000 w Rzymie, udzielił wywiadu gazecie "Corriere della Sera". Rozmowa ta miała wiele wątków, a jednym z nich była właśnie wojna w Ukrainie. 36-letni tenisista wyraził jasny sprzeciw wobec niej. - Jedyne, co mogę powiedzieć jako dziecko wojny, to: na wojnie nikt nie wygrywa. Wojna to najbrzydsza rzecz w życiu, najgorszy wynalazek człowieka, najgorszy pomysł w historii - stwierdził wprost.

Djoković nawiązał przy okazji do własnych doświadczeń, które przeżył w młodości. - Widziałem dwie wojny, domową w Jugosławii i bombardowanie Belgradu przez NATO. Widziałem cierpienie mojej rodziny, biedę mojego kraju. Wojna jest znacznie większa niż my, możesz tylko modlić się do Boga, aby zakończył ją jutro. Niestety wojna w Ukrainie toczy się powoli i z każdym dniem staje się coraz bardziej niszczycielska. Są miasta zniszczone, życia skrócone, ale są też zniszczenia, których nie widać, a które będą trwały w czasie - ocenił.

- Najgorszą rzeczą jest oczywiście utrata ukochanej osoby, a wojna stwarza pustkę w każdej rodzinie. Dlatego nie mogę poprzeć żadnej wojny przeciwko żadnemu krajowi - podsumował serbski tenisista. Jak widać, jest zatem zdecydowanym przeciwnikiem walk, które zapoczątkowali Rosjanie, a tych przecież w tourze nie brakuje. Czy tymi słowami Djoković doleje oliwy do ognia? Relacje wielu tenisistów i tenisistek, którzy zdecydowali się potępić wojnę, lub też tego nie robić, są bardzo napięte. Widać to doskonale choćby w rywalizacji pań, gdzie głos zabierała m.in. Iga Świątek, krytykując Anastazję Potapową za prowokacje w mediach społecznościowych.

Djoković zakończył udział w turnieju w Rzymie na ćwierćfinale, gdzie dość niespodziewanie przegrał po trzysetowej walce z Holgerem Rune (6. ATP). Porażka broniącego tytułu Serba kosztowała go utratę pozycji lidera światowego rankingu na rzecz Carlosa Alcaraza (1. ATP).