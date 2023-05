Dobre wieści dla Polski przed Rolandem Garrosem. Świetny początek kwalifikacji

Maja Chwalińska (345. WTA) na za sobą niezbyt udaną przygodę w turnieju rangi IFT W25 w austriackim Feld Am See. Polka odpadała w ćwierćfinale, gdzie przegrała z Belgijką Sofią Costoulas (325. WTA) 4:6, 4:6. Odpoczywała jedynie pięć dni, by zawalczyć o prawo gry w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Już w pierwszym meczu kwalifikacji przyszło jej zmierzyć się ze znacznie wyżej notowaną Lucrezią Stefanini (105. WTA). Włoszka była faworytką zmagań.

Maja Chwalińska gra dalej. Polka walczy o French Open

Polska tenisistka fatalnie rozpoczęła spotkanie. Najpierw łatwo przegrała serwis rywalki, a później od razu dała się przełamać i było 0:2. Szybko jednak otrząsnęła się po pierwszych partiach i wygrała aż cztery gemy z rzędu, dwukrotnie przełamując rywalkę.

21-latka ustrzegała się błędów i wytrzymywała długie, defensywne wymiany, co doprowadziło ją do kolejnego przełamania i prowadzenia 5:2. Przy swoim serwisie Chwalińska przegrała dwa punkty, ale na więcej nie pozwoliła rywalce i triumfowała 6:2 w pierwszym secie.

Polka drugą partię rozpoczęła znacznie lepiej niż pierwszą. Od razu przełamała Włoszkę i zyskała sporą pewność siebie. Ta pozwoliła jej na spokojne wygranie swojego podania i prowadzenie 2:0. Wydawało się, że Stefanini wraca do dobrej gry, ale znów przegrała serwis pomimo prowadzenia. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej była znacznie bardziej precyzyjna od Włoszki i po kolejnym gemie wygrywała już 4:0.

Stefanini nadal walczyła i podczas serwisu prowadziła już 40:0. Chwalińska nie odpuściła i doprowadziła do remisu, ale okazała się gorsza w grze na przewagi. Stefanini nacierała i grała blisko siatki, jednak Polka dobrze się broniła i korzystała z błędów rywalki. To doprowadziło ją do wyniku 5:1 po zaciętym gemie. Przy serwisie rywalki Polka kompletnie zdominowała i wygrała do zera, kończąc partię wynikiem 6:1 i cały mecz 2:0.

W drugiej rundzie kwalifikacji Maja Chwalińska zmierzy się z Marią Timofeewą (208. WTA). Rosjanka pokonała swoją rodaczkę Marinę Mielnikową (530. WTA) 6:2, 6:1 w nieco ponad godzinę.