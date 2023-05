To dla Świątek najtrudniejszy moment w Wielkim Szlemie. Potem idzie z górki. Statystyka nie kłamie

Iga Świątęk (1. WTA) zakończyła udział w turnieju w Rzymie w ćwierćfinale. Tam rywalizowała z Jeleną Rybakiną (4. WTA), lecz w trzecim secie skreczowała z powodu kontuzji uda. Był to dla niej ostatni sprawdzian przed zbliżającym się French Open, gdzie będzie bronić tytułu.

Do tej pory na paryskich kortach Polka radziła sobie bardzo dobrze. Wygrała tam nie tylko w zeszłym sezonie, ale także w 2020 roku. Poza tym w 2021 r. dotarła do ćwierćfinału, a debiutancki start w 2019 r. zakończyła w IV rundzie.

Okazuje się, że wspomniana IV runda jest dla Świątek najbardziej problematycznym momentem w turniejach wielkoszlemowych. W tym roku to właśnie w niej odpadła z Australian Open po porażce z Rybakiną, a jak wyliczył twitterowy profil "Z kortu", jej ogólny bilans na tym etapie to pięć wygranych i sześć porażek. Żaden inny nie jest dla niej tak wymagający.

Pocieszające jest to, że jeśli 21-latka przejdzie IV rundę, to potem idzie jej znacznie lepiej. Do tej pory w wielkoszlemowym ćwierćfinale przegrała raz, podczas wspomnianego French Open w 2021. Również tylko raz poległa w półfinale, miał to miejsce w zeszłorocznym Australian Open. Natomiast w finałach ma imponujący bilans 3 zwycięstw i ani jednej porażki.

Bilans Igi Świątek w poszczególnych rundach turniejów wielkoszlemowych

I runda - 15-1

II runda - 13-2

III runda - 11-2

IV runda - 5-6

ćwierćfinał - 4-1

półfinał - 3-1

finał - 3-0

Na razie nie jest jeszcze pewne, czy Iga Świątek będzie mogła poprawić ten bilans podczas nadchodzącego French Open. To dlatego, że cały czas dochodzi do optymalnej formy fizycznej po urazie w Rzymie. Z drugiej strony, kilka dni temu wyjaśniła, że potrzebuje kilku dni odpoczynku, po czym poleci do Paryża.