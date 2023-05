Koszmar rywalki Świątek. Broni się jak może. "Zszokowana"

W zeszłym roku badania antydopingowe wykazały, że Halep wspomagała się Roxadustatem. 19 maja ITIA poinformowała o kolejnym zarzucie wobec tenisistki, który dotyczy nieprawidłowości w jej paszporcie biologicznym. Wtedy Nicole Sapstead, starszy dyrektor ds. antydopingowych w ITIA, tak komentowała tę sprawę w oficjalnym komunikacie.

- Rozumiemy, że dzisiejsze ogłoszenie dodaje złożoności do i tak już głośnej sytuacji. Od samego początku tego procesu - a właściwie każdego innego w ITIA - pozostajemy zaangażowani we współpracę z panią Halep w sposób empatyczny, skuteczny i terminowy - mówiła.

Halep jest wściekła. Kolejny komunikat na Twitterze

I właśnie o te słowa największe pretensje ma Simona Halep, która w swoim najnowszym wpisie na Twitterze poinformowała swoich fanów, że działania ITIA stoją w sprzeczności do słów organizacji.

"Po raz kolejny jestem ekstremalnie zszokowana i rozczarowana podejściem ITIA. Podczas gdy za pomocą swojej przedstawicielki trzy dni temu ITIA publicznie twierdzi, że 'pozostaje zaangażowana we współpracę z panią Halep w sposób empatyczny, skuteczny i terminowy', to w tym samym czasie oficjalnie wnioskowali do Trybunału o przełożenie mojego przesłuchania... po raz trzeci" - czytamy.

"ITIA publicznie ogłasza jedno, gdy prywatnie robi drugie, wielokrotnie prosiłam o możliwość złożenia zeznań i ITIA raz za razem próbowała je przekładać. Kiedy to się skończy? Pytam kolejny raz. Mam prawo do szybkiego przesłuchania. Działanie w taki sposób to działanie wbrew moim prawom" - zakończyła tenisistka.

Tenisistka nie ukrywa swojego oburzenia długością postępowania, które ciągnie się już 8 miesięcy. Jeżeli okaże się, że Trybunał uzna ją za niewinną, to okaże się, że była liderka rankingu WTA straciła aż rok kariery, a przecież jest już bliżej jej końca niż początku. Posiedzenie sędziowskie, gdzie zeznania złoży Halep zaplanowane jest na 28 maja. Wcześniej miało odbyć się w lutym i w marcu.

Halep wsparta przez trenera. "Nękanie"

Trener Patrick Mouratoglou, który zaczął współpracę z Halep na początku 2022 roku, a ostatnio współpracował z Holgerem Rune wsparł tenisistkę w mediach społecznościowych po komunikacie ITIA dotyczącym nieprawidłowości w paszporcie biologicznym. Szkoleniowiec pisał, że Halep poświęciła swoje życie tenisowi, a sposób prowadzenia sprawy przez ITIA jest szokujący i wskazuje na to, że organizacja wcale nie próbuje dowieść prawdy, a jedynie winy tenisistki, która jest gotowa przedstawić dowody na swoją niewinność od listopada 2022 roku. Wprost nazwał metody Agencji nękaniem.

Mouratoglou wsparł też tenisistkę po jej najnowszym oświadczeniu. Opublikował wpis, w którym zgadza się z głównymi zarzutami Halep. "Podwójna gra. Gra, którą ITIA uprawia od pierwszego dnia" - napisał.

Rumuńską tenisistkę wsparł nie tylko jej trener. Ostatnio poparła ją jej była rywalka Ashleigh Barty, która również uważa, że postępowanie wobec Halep trwa zdecydowanie zbyt długo i tenisistka powinna zostać jak najszybciej wysłuchana.