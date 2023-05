Co za wstyd. Gigantyczna kara za to, co zrobił na korcie [WIDEO]

Zobacz wideo Tomasz Fornal rozgoryczony po porażce w finale Ligi Mistrzów: Dzisiaj świętować nie ma czego

Do zdarzenia doszło podczas meczu drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. 22-letni Gaston (108. ATP) mierzył się z Borną Coriciem (16. ATP). W pierwszym secie przy stanie 3:5 z perspektywy Francuza, piłkę setową miał Chorwat. Gaston zaserwował od dołu, ale Corić był czujny i zyskał przewagę sytuacyjną. W momencie, gdy miał on stosunkowo prostą piłkę do zagrania smecza, który zakończyłby pierwszą partię, Francuz wyciągnął piłkę z kieszeni i wyrzucił ją na kort, licząc, że sędzia przerwie akcję i powtórzy punkt. Nic takiego nie miało miejsca i Chorwat wygrał seta. Później również cały mecz 6:3, 6:3.

To nie był pierwszy wybryk takiego rodzaju 108. zawodnika na świecie. Za podobne zachowanie został upomniany pod koniec poprzedniego roku. Z tego powodu uznano go za recydywistę i ukarano potężną grzywną. Hugo Gaston musi zapłacić 144 tysiące dolarów kary - podaje "L'Equipe". To ogromna suma, zwłaszcza że Francuz w tym roku w tym roku zarobił na korcie 114 tysięcy dolarów.

22-latek jest "ofiarą" nowej polityki ATP, która z początkiem sezonu postanowiła zdecydowanie bardziej surowo karać zawodników. Poprzedni kodeks postępowania został uznany za zbyt łagodny i pobłażliwy, zwłaszcza że zawodnicy podnoszą z kortu spore pieniądze. Nowe sankcje są uzależnione od rangi turnieju oraz stopnia przewinienia. W imprezach Challenger Tour grzywny mają sięgać do 20 tysięcy dolarów, w ATP 250 - 30 tysięcy, w ATP 500 - 40 tysięcy, a w ATP 1000 - 60 tysięcy. To kara za każde naruszenie, które będzie rosło o sto procent, jeśli przewinienie się powtórzy. "W rażących okolicznościach, szczególnie szkodliwych dla turnieju, lub w szczególnie poważnych przypadkach, Inspektor ATP może skierować sprawę do Komisji ATP ds. Grzywny, która przeprowadzi dochodzenie" - czytamy w komunikacie światowej federacji męskiego tenisa.

Hugo Gaston otrzymał dziką kartę do turnieju głównego Roland Garros. Otrzyma dzięki temu minimum 74 tysiące dolarów - tyle wynosi stawka po odpadnięciu w pierwszej rundzie. W paryskiej imprezie 22-latek zanotował swój najlepszy wynik wielkoszlemowy. W 2020 roku dotarł do czwartej rundy. Po drodze ograł m.in. Stana Wawrinkę. Najwyżej w rankingu ATP był sklasyfikowany na 58. miejscu w lipcu 2022 roku.