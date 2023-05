W poniedziałek Iga Świątek rozpoczęła 60. tydzień na czele rankingu WTA. Tylko że od pewnego czasu jej przewaga w klasyfikacji generalnej spada. Polka skreczowała w ćwierćfinale WTA 1000 w Rzymie z Jeleną Rybakiną i nie obroniła tytułu. W związku z tym straciła 685 punktów i obecnie jej przewaga nad drugą Aryną Sabalenką wynosi 1399 punktów. To właśnie Białorusinka jest największym zagrożeniem dla 21-latki. Matematyczne wyliczenia nie pozostawiają wątpliwości, że Sabalenka może zdetronizować Świątek po Roland Garros, a właściwie nastąpi to... jeszcze wcześniej.

Świątek straci pozycję liderki już przed Roland Garros

W dniach 28 maja - 11 czerwca odbędzie się French Open, w którym Polka będzie bronić tytułu. Za zwycięstwo w Paryżu w poprzednim sezonie Świątek otrzymała 2000 punktów. Obecnie ma ich na koncie 8940. Tradycyjnie, jeszcze przed startem imprezy ten dorobek zostanie odjęty z konta raszynianki (po odjęciu 6940 pkt), ale nie w oficjalnym zestawieniu, a w rankingu WTA na żywo.

I jak donosi dziennikarz Jose Morgado, w tej klasyfikacji nasza tenisistka straci pozycję liderki na rzecz Sabalenki, z której konta zostanie odjęte zaledwie 130 punktów (po odjęciu 7411 pkt). Tyle Białorusinka wywalczyła w poprzednim sezonie, docierając do III rundy. W tej sytuacji to Sabalenka będzie prowadzić w zestawieniu na żywo z przewagą około 470 punktów.

Kibice mogą jednak odetchnąć z ulgą, ponieważ ranking WTA na żywo nie jest decydujący. Pokazuje jedynie, jak wyglądałaby oficjalna klasyfikacja, gdyby w danym momencie zakończono zmagania. Wyniki są aktualizowane z każdą kolejną rundą turniejową. To oznacza, że do 12 czerwca to na pewno Świątek będzie liderką na światowej liście. I może pozostać nią na kolejne tygodnie. Wszystko będzie zależało od jej wyników we Francji.

Świątek walczy nie tylko z rywalkami, ale i kontuzją

Najlepszym scenariuszem dla Polki jest wygrana w Roland Garros. Wówczas nie będzie musiała oglądać się na poczynania Sabalenki. Raszynianka może utrzymać prowadzenie też w sytuacji, gdy dojdzie do półfinału, a Białorusinka odpadnie już na wczesnym etapie rywalizacji. Jeśli jednak Świątek nie dotrze do 1/2 finału, to niezależnie od osiągnięć Sabalenki, straci prowadzenie.

Na razie nie wiadomo jednak, czy Polka w ogóle wystartuje w Paryżu. Nadal doskwiera jej kontuzja mięśniowa, choć z obozu płyną optymistyczne wieści. Sama tenisistka zabookowała już bilety do Francji i będzie próbowała stanąć do obrony tytułu.