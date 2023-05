Złe wieści dla Igi Świątek. Tak wygląda najnowszy ranking WTA. Są zmiany

1399 punktów - tyle traci Aryna Sabalenka do Igi Świątek w rankingu WTA po zakończeniu turnieju w Rzymie. Przewaga Polki nad Białorusinką zmalała o 349 punktów w porównaniu do ostatniego notowania. W czołowej dziesiątce doszło do kilku zmian.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl