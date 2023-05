Wielki triumf Polaka w Rzymie. Niebywały sukces. Nie dali rywalom szans

Jan Zieliński i Hugo Nys jak burza przeszli turniej ATP 1000 w Rzymie. W drodze do finału wygrali cztery mecze bez straty seta, by na końcu wreszcie zanotować triumf w prestiżowych zawodach. W finale zmagań pokonali parę Robin Hasse/Botić Van De Zandschulp 7:5, 6:1. Dla Polaka to trzeci, a dla pary drugi tytuł deblowy w karierze. Przyniósł im on niebywały sukces.

Dzięki wygranej w Rzymie Zieliński i Nys powiększyli swój dorobek w deblowym rankingu ATP Race o 1000 punktów. Łącznie mają ich już 2532, co pozwoliło im wskoczyć na miejsce liderów światowego zestawienia. Zyskali łącznie siedem pozycji, a drugi duet Rohan Bopanna/ Matthew Ebden został zdetronizowany z pierwszej lokaty. Hindus i Australijczyk w Rzymie odpadli w 1/16 finału, zyskali jedynie 90 punktów i teraz do polsko-monakijskiej pary tracą dokładnie 22 punkty.

Na trzeciej lokacie plasuje się duet Wesley Koolhof i Neal Skupski, którzy w półfinale w Rzymie odpali z Boticiem i Van De Zandschulpem. Przed turniejem Holender i Brytyjczyk byli najwyżej rozstawionym duetem, a teraz spadli na najniższy stopień podium z dorobkiem 2430 punktów.

Ranking ATP Race w grze podwójnej: