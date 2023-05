Świątek może dziękować Rybakinie. Kapitalne wieści tuż przed Roland Garros

Jelena Rybakina (6. WTA) została mistrzynią WTA 1000 w Rzymie. W meczu finałowym Kazaszka pokonała Anhelinę Kalininę (47. WTA), po tym jak Ukraina skreczowała przy stanie 6:4, 1:0. Rywalka rozpłakała się, bo nie była w stanie rywalizować, odczuwając ból w lewej nodze. Cały mecz zapisał się na kartach historii jako jeden najbardziej absurdalnym, a wszystko za sprawą organizatorów - ci rozpoczęli pojedynek dopiero po godzinie 23:00. Triumf Rybakiny pozwoli jej awansować w rankingu WTA, co wbrew pozorom jest znakomitą informacją dla Igi Świątek (1. WTA).

Rybakina triumfuje i przesuwa się w klasyfikacji. To może pomóc Świątek

Jak dotąd szóste miejsce było najwyższą lokatą, jaką Kazaszka zajmowała w klasyfikacji generalnej. Dzięki zwycięstwu w Rzymie Rybakina przesunie się w górę o dwie kolejne pozycje, co będzie jej najlepszym wynikiem. Będzie miała 5090 punktów na koncie i zbliży się do liderki (8940 punktów). Co ciekawe, taka sytuacja może pomóc Świątek w kolejnych turniejach.

Wszystko za sprawą rozstawienia. Dzięki awansowali Kazaszka otrzyma na zbliżających się imprezach numer od 1 do 4, co spowoduje, że Polka będzie mogła na nią trafić najwcześniej w półfinale. Jak dotąd 21-latka często rywalizowała z nią na wcześniejszych etapach turniejów. W Rzymie już w ćwierćfinale, gdzie Świątek doznała kontuzji i skreczowała.

Kazaszka to wyjątkowo niewygodna rywalka dla liderki światowego rankingu. Nie licząc meczu we Włoszech, w tym roku poniosła z nią aż dwie porażki. Łącznie tenisistki rywalizowały czterokrotnie, z czego tylko jeden pojedynek wygrała Polka.

Zmiana w rozstawieniu to dobra informacja przed zbliżającym się Roland Garros, w którym Świątek będzie bronić tytułu. Im później trafi na Rybakinę, tym istnieją większe szanse, że uda jej się po raz trzeci triumfować na francuskich kortach.

Świątek walczy z czasem. Start w Roland Garros pod znakiem zapytania

Jak na razie nie wiadomo jednak, czy Polka w ogóle będzie w stanie przystąpić do rywalizacji. Choć oficjalne informacje na temat kontuzji nie są znane, według "Faktu" doszło do urazu mięśnia dwugłowego. Należy mieć nadzieję, że kontuzja nie okaże się poważna i Świątek będzie w stanie w pełni sił zaprezentować się we French Open. Turniej odbędzie się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Jeśli Polka nie stanie do walki, wówczas może stracić nawet prowadzenie w rankingu WTA na rzecz drugiej Aryny Sabalenki (2. WTA).