Sypie się skład Rolanda Garrosa. Najpierw Nadal a teraz dwie następne gwiazdy

W tym tygodniu świat tenisa mógł być bardzo rozczarowany, bo z udziału we French Open z powodu kontuzji zrezygnował Rafael Nadal (14. ATP). Hiszpan, który wygrywał ten turniej aż czternaście razy, nie wystąpi w tej imprezie po raz pierwszy od 2004 roku! - Niemożliwe jest wzięcie udziału w najważniejszym dla mnie turnieju, jakim jest Roland Garros - powiedział Rafael Nadal na konferencji prasowej, która odbyła się w jego akademii na Majorce.

Marin Cilić nie zagra w Rolandzie Garrosie

Teraz dwaj kolejni klasowi tenisiści wycofali się Rolanda Garrosa. Pierwszy to srebrny medalista igrzysk olimpijskich z Tokio w grze podwójnej, Chorwat Marin Cilić (23. ATP), który w ubiegłym roku w tym turnieju grał bardzo dobrze. Pokonał m.in. faworyzowanego Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (3. ATP) 6:2, 6:3, 6:2, a potem jego rodaka, Andrieja Rublowa (6. ATP) 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2) i awansował do półfinału. Był to dla niego największy sukces w tej imprezie. W walce o finał Chorwat przegrał z Norwegiem Casperem Ruudem (4. ATP) 6:3, 4:6, 2:6, 2:6.

34-letni Marin Cilić nie zagra w tegorocznym Roland Garros z powodu kontuzji prawego kolana. Miał je operowane w styczniu tego roku. Z tego powodu w tym sezonie zagrał zaledwie dwa spotkania - na początku stycznia w turnieju w Pune. Od tamtej pory nie pojawił się już na korcie.

Marin Cilić we French Open nie wystąpi po raz pierwszy od siedemnastu lat. W jego miejsce w turnieju głównym znalazł się doświadczony, 35-letni Włoch Fabio Fognini.

Chorwat trzy razy w swojej karierze grał w finałach turniejów wielkoszlemowych. Wygrał US Open 2014, a przegrał finały: Australian Open (2018) i Wimbledonu (2017). Oprócz tego wygrał 20 turniejów rangi ATP.

Matteo Berretini znów przegrał z kontuzją

W sobotę z udziału w Roland Garrosie zrezygnował również Matteo Berrettini. 27-letni Włoch z powodu kontuzji opuścił też wcześniej prestiżowe imprezy w Madrycie i Rzymie.

- Długo miałem nadzieję, że będę mógł wystąpić w Rzymie, bo ten turniej jest dla mnie niezwykle ważny. To właśnie tu zaczęły spełniać się moje tenisowe marzenia. Niestety ostatnie badania, przeprowadzone przez lekarzy, pokazały, że potrzebuję jeszcze co najmniej tygodnia odpoczynku przed powrotem do treningów. Opuszczenie turnieju w moim rodzinnym mieście jest bardzo trudne, szczególnie ze względu na tutejszych fanów. Wasze wsparcie jest dla mnie wszystkim i nie mogę się doczekać, kiedy znów dla was zagram - informował Berrettini po tym, jak wycofał się z turnieju w Rzymie. Jego dziewczyna Melissa Satta przyznała, że kibice oskarżają ją o uraz partnera. - Czy naprawdę muszę odpowiadać przed tymi ludźmi? - zastanawia się włoska celebrytka w rozmowie z "Vanity Fair" - pisał Sport.pl.

Wiadomo już, że Włocha zabraknie też w Paryżu. W jego miejsce zagra Serb Aleksandar Kovacević.

Roland Garros rozpocznie się w poniedziałek, 22 maja.