Iga Świątek obok Steffi Graf. Zasłużyła. "Zdecydowanie najlepsza"

Iga Świątek (1. WTA) doznała urazu uda w trakcie ćwierćfinałowego meczu z Jeleną Rybakiną (6. WTA) w turnieju w Rzymie, przez który była zmuszona skreczować przy stanie 6:2, 6:7(3), 2:2. 18 maja Polka przekazała kibicom w mediach społecznościowych, jak wygląda jej sytuacja zdrowotna. "Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję do zobaczenia niedługo" - napisała na Twitterze.

Fibak porównał Świątek do legendarnej tenisistki. "Zdecydowanie najlepsza"

Wojciech Fibak wypowiedział się na temat Igi Świątek przed startem tegorocznej edycji Rolanda Garrosa w rozmowie z TVP Sport. Legendarny polski tenisista pochwalił liderkę rankingu WTA pod kątem gry na mączce, porównując ją ze Steffi Graf. - Niemka była ikoną, która w niepowtarzalny sposób pokonywała odległości po poszczególnych nawierzchniach. Teraz przyszedł czas na Polkę. Iga jest bardziej regularna od aktualnego światowego topu. Z tych grających ostro i ofensywnie Świątek jest zdecydowanie najlepsza - powiedział.

- Świątek wychowała się na kortach ziemnych. Znakomicie się porusza i ślizga. Ma więcej czasu na uderzenie z forehandu. Nad innymi zawodniczkami dominuje szybkością poruszania się po korcie. Nikt nie ma takiej lekkości. Wydaje mi się, że jest jedną z pierwszych w historii, która tak się prezentuje na mączce - dodaje Fibak. Przy okazji wrócił do meczu Świątek z Jeleną Rybakiną w Rzymie i postanowił pochwalić Polkę. - Można powiedzieć wprost: grała fenomenalnie, rewelacyjnie. Skończyło się bardzo pechowo - ocenia.

Gdyby Świątek nie była w stanie wystąpić podczas French Open, to może stracić fotel liderki rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki. Co o takim scenariuszu sądzi Fibak? - Kobiecy tenis pewnie woli wrócić do czasów, gdy pasjonowaliśmy się jednocześnie rywalizacją sióstr Williams, Kim Clijsters, Justin Henin, Marii Szarapowej, Wiktorii Azarenki, Amelie Mauresmo, a wśród nich była także nasza Agnieszka Radwańska. Jako Polacy oczywiście wolelibyśmy, żeby Iga nadal miała gigantyczną przewagę nad rywalkami - podsumowała legenda polskiego tenisa.

Tegoroczna edycja Rolanda Garrosa rozpocznie się w niedzielę 28 maja i potrwa do 11 czerwca. Iga Świątek wygrywała na paryskiej mączce w 2020 i 2022 roku, ogrywając odpowiednio Amerykankę Sofię Kenin (134. WTA; 6:4, 6:1) oraz Coco Gauff (4. WTA; 6:1, 6:3).