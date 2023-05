Rywalka Świątek ma gigantyczny problem. "Najgorszy koszmar w życiu"

Simona Halep (30. WTA) została zawieszona w październiku zeszłego roku za stosowanie niedozwolonej substancji podczas US Open. Mowa konkretnie o Roxadustacie, czyli leku stosowanym na anemię i zakazanym przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Rumunka wówczas zapowiedziała walkę o prawdę i o udowodnienie, że świadomie nie przyjęła zakazanej substancji. Rozprawa sądowa w tej sprawie odbędzie się 28 maja. - To niesprawiedliwe, kiedy spędzasz osiem miesięcy w oczekiwaniu na decyzję trybunału - komentowała Halep w rozmowie z Tennis Majors.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Kolejne problemy Simony Halep. Nieprawidłowości w paszporcie biologicznym. Rumunka reaguje

Sytuacja Simony Halep zdaje się jeszcze bardziej pogarszać. Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości Tenisa (ITIA) poinformowała w komunikacie, że Rumunka została oskarżona o nieprawidłowości w paszporcie biologicznym. To jest metoda, dzięki której organizacje antydopingowe monitorują różne parametry krwi w czasie, by zidentyfikować potencjalne naruszenie przepisów. "Od samego początku jesteśmy zaangażowani we współpracę z panią Halep. Dzisiejsze ogłoszenie zwiększa złożoność i tak już głośnej sprawy" - komentuje Nicole Sapstead, dyrektor ds. antydopingowych w ITIA.

Simona Halep zareagowała błyskawicznie, publikując oświadczenie, w którym uważa, że ITIA cały czas stara się udowodnić jej winę. "Od 7 października przeżywam najgorszy koszmar w życiu. Moje imię zostało zbesztane w najgorszy możliwy sposób. Nigdy nawet nie myślałam o zażyciu zakazanej substancji. Dwukrotnie chciałam uzyskać możliwość osądzenia mnie przez niezależny trybunał, ale ITIA nieustannie znajdowała powody, by to odraczać. Padłam ofiarą skażenia, a oni wymyślili sobie nienormalną ewolucję mojej krwi" - rozpoczęła tenisistka.

"Trzech światowej sławy ekspertów stwierdziło bardzo wyraźnie po badaniu mojej krwi, że jest całkowicie normalna. Czuję się bezradna w obliczu takiego nękania, które ma udowodnić winę za coś, czego nie zrobiłam. Mam nadzieję w tym momencie, że będzie możliwość uzyskania dostępu do niezależnych i bezstronnych sędziów w trybunale, którzy dadzą mi też szansę udowodnienia mojej niewinności. Wsparcie moich bliskich, ale też świata tenisa i moich fanów dało mi odwagi, by walczyć o prawdę" - dodała Halep.

Obecnie Halep jest tymczasowo zawieszona przez ITIA. Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) mówił Sport.pl w październiku zeszłego roku, że standardową karą za złamanie przepisów antydopingowych i wykrycie roksadustatu jest czteroletnia dyskwalifikacja. - Jeśli udowodni, że substancję stosowała w sposób niecelowy, zawieszenie może zostać zredukowane do dwóch lat. Nie jest to aspiryna czy witamina C. Przypadkowe zastosowanie, w kontekście spożycia produktu zanieczyszczonego tą substancją, byłoby więc mocno wątpliwe - mówił Rynkowski.