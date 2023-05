Pogromczyni Świątek wygrała z rywalką i deszczem. Znamy finalistki turnieju w Rzymie

Zanim Jelena Rybakina (6. WTA) oraz Jelena Ostapenko (20. WTA) wyszły na kort centralny w Rzymie, pierwszy mecz półfinałowy rozegrały Rosjanka Wieronika Kudiermietowa (12. WTA) oraz Ukrainka Anhelina Kalinina (47. WTA). Po zaciętym, emocjonującym meczu Ukrainka wygrała 7:5, 5:7, 6:2 i została pierwszą tak nisko notowaną zawodniczką, która doszła do finału w Rzymie od 1986 roku.

Jelena Rybakina w finale turnieju w Rzymie. Spokojny pierwszy set i wspaniały powrót w drugim

Jelena Rybakina była jedyną zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu WTA, która dotarła do finałowej czwórki turnieju w Rzymie. Kazaszka awansowała do niej po kreczu Igi Świątek (1. WTA) w ćwierćfinale.

Absurdalny głos po meczu Świątek. Mocne zarzuty

Pierwszy set jej rywalizacji z Ostapenko pokazał różnicę w rankingu między obiema zawodniczkami. Rybakina świetnie serwowała i returnowała, co pozwoliło jej w pół godziny wyjść na prowadzenie 5:1 z dwoma przełamaniami po drodze. Po chwili Łotyszka wygrała swojego gema serwisowego, ale set po 42 minutach padł łupem Rybakiny 6:2. Choć z postawieniem kropki nad i miała ona nie lada problem. Potrzebowała bowiem aż czterech piłek setowych, a w międzyczasie obroniła trzy breakpointy.

Drugi set był już zgoła inny. Ostapenko szybciutko wygrała trzy gemy z rzędu, ale po chwili Rybakina wróciła do walki. Zwyciężyła w kolejnym, a w następnym miała breakpointa, ale z niego nie skorzystała. Przy stanie 4:2 dla Łotyszki nad Foro Italico rozpętała się ulewa i na życzenie Ostapenko mecz przerwano. Łotyszka skarżyła się na śliskie linie i mimo presji trybun i przekonywań jednego z oficjeli, odmówiła gry. Kort osłonięto plandekami, a panie musiały udać się do szatni.

Wymowne zachowanie Rybakiny wobec Igi Świątek. Charakter czy brak klasy?

Po około półgodzinnej przerwie tenisistki wróciły do gry, a Rybakina błyskawicznie przełamała, by po chwili wyrównać. Ostapenko wyraźnie zrobiła się nerwowa. W krótkim odstępie czasu dwukrotnie kwestionowała decyzję sędzi, a sama popełniała niewymuszone błędy. Przy własnym serwisie przegrała do zera i było 5:4 dla Rybakiny. Wystarczyło wygrać przy własnym serwisie i tak też się stało. Kazaszka potrzebowała dwóch piłek meczowych, ale ostatecznie po godzinie i 41 minutach dopięła swego. Wygrała 6:2, 6:4 i zameldowała się w finale.

Finałowe starcie w Rzymie między Rybakiną a Kalininą odbędzie się w sobotę 20 maja. Początek nie wcześniej niż o godz. 19:00.