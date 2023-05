Gwiazda tenisa zachwyca się Igą Świątek. Wskazała jedną rzecz. To jej imponuje

Iga Świątek po kreczu w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie z Jeleną Rybakiną musi leczyć kontuzję, ale z tyłu głowy ma już występ w drugim w tym roku turnieju wielkoszlemowym - French Open. Z ostatnich informacji samej tenisistki wynika, że o jej obecność w Paryżu możemy być raczej spokojni. Do zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa przygotowuje się również Ons Jabeur (7. WTA). Tunezyjka udzieliła ostatnio wywiadu oficjalnej stronie internetowej tego turnieju. Wspomniała w nim m.in. o naszej najlepszej zawodniczce.

Ons Jabuer doceniła Igę Świątek. "Nigdy nie odpuszcza"

Jabuer ostatnio miała sporo wolnego czasu. W Rzymie odpadła już w drugiej rundzie po porażce z Paulą Badosą (35. WTA). Wcześniej zaś leczyła uraz, jakiego doznała pod koniec kwietnia w Stuttgarcie podczas meczu właśnie ze Świątek. Tenisistka miała więc okazję, by podpatrywać swoje rywalki w telewizji. Podzieliła się więc swoimi obserwacjami. - Jestem pod wrażeniem gry siłowej Aryny (Sabalenki - przyp. red.), jestem pod wrażeniem mentalności Igi na korcie, tego, że z nigdy nie odpuszcza. Lubię patrzeć, jak Petra Kvitova (10. WTA) wykonuje szalone zagrania, bez względu na to, gdzie się znajduje. Lubię oglądać wiele zawodniczek, które mają coś, czego ja nie mam. Prezentują przeciwieństwo mojej gry - przyznała Jabeur.

O zwycięstwie w Rzymie nie zdecyduje jednak finał między dwiema najlepszymi zawodniczkami w rankingu. Sabalenka (2. WTA) sensacyjnie pożegnała się z turniejem już w drugiej rundzie. Świątek przeszkodziło zdrowie w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną. Jest to więc szansa dla niżej rozstawionych tenisistek. - Nie mam nic przeciwko temu, że nie wiadomo, kto wygra turniej. Zawsze jakaś odmiana jest dobra. Fani mogą mieć dość oglądania tych samych twarzy - stwierdziła Tunezyjka.

Jabeur sama również przystąpi do turnieju Rolanda Garrosa, ale o swoich szansach wypowiada bardzo ostrożnie. - Rzeczą, o którą się martwię, jest to, że chcę być fizycznie gotowa w 100 procentach; to pomoże mi rozegrać więcej meczów. Jeśli się to uda, myślę, że będę w stanie osiągnąć świetne wyniki na Roland Garros - stwierdziła. Turniej na kortach w Paryżu rozpocznie się 28 maja.