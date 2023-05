Zrobiła to! Sensacyjna finalistka w turnieju w Rzymie. Tego nie było od 37 lat

Turniej WTA 1000 w Rzymie niemalże każdego dnia przynosił niespodziewane rozstrzygnięcia. Dzień po dniu z zawodów odpadały czołowe tenisistki rankingu z Aryną Sabalenką (2. WTA), Jessicą Pegulą (3. WTA) czy Caroline Garcią (4. WTA) na czele. Trofeum nie obroni także Iga Świątek (1. WTA), która musiała zrezygnować z gry w trzecim secie meczu z Jeleną Rybakiną (6. WTA) z powodu kontuzji uda.

Szalony przebieg pierwszego półfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie

Sensacyjne wyniki i pomyślne ułożenie drabinki turniejowej sprawiło, że w pierwszym półfinale turnieju w stolicy Włoch mogliśmy oglądać Rosjankę Wieronikę Kudiermietowa (12. WTA) oraz Ukrainkę Anhelinę Kalininę (47. WTA).

Spotkanie od początku było bardzo zacięte i emocjonujące. Do stanu 3:3 w pierwszym secie każda z zawodniczek nie uległa przełamaniu ze strony rywalki, chociaż każda z nich miała po kilka okazji na odebranie serwisu przeciwniczce. Ta sztuka udała się w kolejnym gemie, gdy Kalinina wyszła na prowadzenie 4:3. Jednak chwilę później przegrała swoje podanie i było po 5:5. Ostatecznie drugi raz przełamała Kudiermietową i przy wyniku 6:5 wygrała gema przy własnym podaniu i zwyciężyła w pierwszym secie 7:5.

Druga partia to już spokojniejsza gra i mniej szalonych gemów. Kalinina przełamała rywalkę przy stanie 2:2 i wydawało się, że powoli zmierza po wygraną. Pod koniec seta prowadziła 5:3 i wtedy wydarzyła się absolutnie niespotykana rzecz. Kudiermietowa wygrała 16 punktów z rzędu, tym samym cztery gemy z rzędu i zarazem całą drugą partię 7:5.

Potrzebny był więc trzeci set, który wyłonił finalistkę. Wydawało się, że po tak druzgocącej końcówce, to Rosjanka będzie miała przewagę w ostatniej partii. Nic jednak mylnego. Kalinina już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, wygrała swój serwis, a potem to powtórzyła i po kilkunastu minutach prowadziła już 4:0 w rozstrzygającym secie. Chociaż Kudiermietowa obudziła się w pewnym momencie, to nie potrafiła przełamać Ukrainki, która wygrała cały mecz 7:5, 5:7, 6:2.

Tym samym awansowała do swojego drugiego finału zawodów WTA w karierze i zarazem pierwszego rangi 1000. Znajdująca na 47. miejscu w rankingu WTA Kalinina została pierwszą tak nisko notowaną zawodniczką, która doszła do finału w Rzymie od 1986 roku.

W drugim półfinale zmierzą się Jelena Rybakina oraz Jelena Ostapenko (20. WTA).