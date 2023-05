Rybakina imponowała. Po meczu ze Świątek w Rosji cieszą się: Jak mistrzostwa ZSRR

W cieniu kontuzji Igi Świątek Jelena Rybakina awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Nigdy się nie dowiemy, czy tenisistka reprezentująca Kazachstan pokonałaby zdrową Polkę w środowy wieczór w Rzymie. Trzeba jednak docenić jej występ, bo rywalizowała z najtrudniejszą z możliwych rywalek.

Z perspektywy Rybakiny stanęła przed wyzwaniem w postaci zatrzymania liderki rankingu na jej ulubionej nawierzchni, w turnieju, w którym czuje się najlepiej obok Roland Garros. Świątek już dwukrotnie wygrywała w stolicy Włoch.

Jelena Rybakina miała przed meczem pewną przewagę mentalną z uwagi na dwie wygrane nad Igą Świątek w tym roku (Australian Open, Indian Wells). To jednak szybko odeszło w niepamięć, bo Polka grała w pierwszym secie jak z nut. Zwyciężyła 6:2, udowadniając dlaczego jest tak skuteczna na nawierzchni ziemnej. Zmiany tempa, zabójcze winnery po linii, znakomite poruszanie się po korcie - tym wszystkim jak zwykle imponowała.

Rybakina potrafiła wejść na wyższy poziom

Z kolei Jelena Rybakina od początku nie grała źle, próbowała przejmować inicjatywę. Popełniała jednak zbyt wiele błędów. Łatwo to zrozumieć, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak bardzo tenisistka z Kazachstanu obawiała się dłuższych wymian z Polką (i słusznie). Skracała grę, co musiało wiązać się z większym ryzykiem. Prawie wszystkie gemy pierwszej partii rozegrane zostały na przewagi, ale najważniejszy piłki szły na konto Igi Świątek.

Podobnie wyglądał obraz gry w drugim secie do stanu 4:3. Wtedy to Świątek serwowała, by podwyższyć na 5:3. Straciła podanie i przewagę wywalczoną na początku partii. - Zmiana w drugim secie była efektem zarówno kilku niewykorzystanych okazji ze strony Igi, jak i podwyższenia poziomy gry przez Rybakinę - mówi Sport.pl włoski dziennikarz tenisowy Mario Boccardi.

Podobnie uważa jego rodak Diego Barbiani: "Iga przez cały mecz utrzymywała wysokim poziom. To było 8,5 w skali 1-10. Jelena dopiero w drugiej partii wskoczyła na jej poziom".

Trzeba oddać Rybakinie, że dokonała rzeczy wyjątkowej. Odrobić stratę serwisu w starciu z tak grająca Igą Świątek i to jeszcze na jej koronnej nawierzchni to nie lada sztuka. W końcówce drugiej partii rywalka Polki przyjęła taką taktykę, jaką doradzali jej eksperci przed meczem: zdobyła inicjatywę na korcie, zepchnęła Świątek za linię boczną, poprawiła serwis (10 asów). W nagrodę wygrała drugiego seta po tie-breaku.

Coraz bardziej uniwersalna

Losy trzeciego seta pozostają zagadką gdyby nie uraz Polki, ale sam fakt doprowadzenia do tego stanu meczu może imponować. Jelena Rybakina kojarzyła się dotąd głównie z kortami trawiastymi i twardymi. To na trawie odniosła największy sukces, zdobywając rok temu tytuł na Wimbledonie. W tym sezonie na nawierzchni twardej doszła zaś do finału Australian Open i Miami, a w Indian Wells okazała się najlepsza.

Przejście na nawierzchnię ziemną sprawiło Rybakinie w tym roku sporo problemów. W Stuttgarcie nie dokończyła meczu drugiej rundy z Beatriz Haddad-Maią z powodu bólu pleców. W Madrycie odpadła po meczu otwarcia, przegrywając z Anną Kalinskayą. W Rzymie wróciła na lepsze tory, osiągając swój najlepszy wynik w karierze na kortach Foro Italico (do tej pory to trzecia runda).

- Z każdym meczem na mączce Rybakina jest lepsza - przekonywał ostatnio Maciej Synówka, były trener Barbory Krejcikovej w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl. Trudno się z tym nie zgodzić, choć trzeba pamiętać, że Kazaszka ma już na koncie spore osiągnięcie na mączce. W sezonie 2021 doszła do ćwierćfinału Roland Garros, po drodze ogrywając m.in. legendarną Serenę Williams.

Kolejny jej sukces to fakt, że Jelena Rybakina jest drugą tenisistką w historii, która w jednym sezonie trzy razy przechodziła po meczu z Igą Świątek do kolejnej fazy turnieju. Wcześniej tym osiągnięciem mogła pochwalić się tylko Maria Sakkari w 2021 roku.

Będzie awans

W piątek rywalką Jeleny Rybakiny w walce o finał turnieju w Rzymie będzie Łotyszka Jelena Ostapenko. W drugim półfinale Ukrainka Anhelina Kalinina zmierzy się z Rosjanką Weroniką Kudermietową. - W półfinałach w Rzymie mamy do czynienia z prawdziwymi mistrzostwami ZSRR - cieszy się rosyjski portal sport-express.ru.

Występem w Italian Open Rybakina zapewniła sobie od poniedziałku debiut w pierwszej piątce rankingu WTA. W przypadku awansu do finału wskoczyć nawet na czwarte miejsce. A pamiętajmy, że zestawienie nie uwzględnia 2000 punktów za jej zwycięstwo w zeszłorocznym Wimbledonie.

W rankingu WTA Race, obejmującym wyniki tylko z tego sezonu, Jelena Rybakina jest jeszcze wyżej - jedyni za Aryną Sabalenką. Dla obu zawodniczek obecny sezon jest najlepszym w karierze. Początek półfinału w Rzymie Kudermietowa - Kalinina o 15:30. Rybakina i Ostapenko mają wyjść na kort o 19:00. Transmisje w Canal Plus Sport.