Chcą kary dla Świątek. Uważają, że "oszukiwała" z Rybakiną. Mocne zarzuty

Iga Świątek (1. WTA) zakończyła udział w turnieju w Rzymie w ćwierćfinale. W trzecim secie meczu z Kazaszką Jeleną Rybakiną (6. WTA) doznała kontuzji i choć próbowała kontynuować grę, to przy stanie 2:2 skreczowała.

Iga Świątek krytykowana po incydencie z telefonem. "Absolutnie szokujące"

W trakcie pierwszego seta ćwierćfinału Polka miała zaskakujący kłopot. Nagle zadzwonił jej telefon, przez co musiała przerwać grę. Gdy już znalazła urządzenie w torbie, przekazała je swojemu sztabowi szkoleniowemu i wróciła do gry. Za ten incydent nie poniosła żadnej kary, a sytuacja była głównie powodem do żartów dla komentatorów czy kibiców.

Wymowne zachowanie Rybakiny wobec Igi Świątek. Charakter czy brak klasy?

Zupełnie inna była reakcja serbskiego blogera tenisowego o pseudonimie Pavvy G, deklarującego się jako fan Novaka Djokovicia (1. ATP). Jego zdaniem Polka powinna zostać za to ukarana. Sugerował, że sytuacja pomogła wyprowadzić z równowagi Rybakinę. "Absolutnie szokujące, Świątek powinna mieć odjęty punkt albo gem. Myślałem, że gracze nie mogą mieć włączonych telefonów podczas meczu. Pamiętacie, jak establishment oszalał, kiedy myśleli, że Zverev ma telefon w torbie, a okazało się, że to urządzenie do monitorowania poziomu cukru we krwi. Zasady to zasady, chyba że jesteś częścią establishmentu" - grzmiał we wpisie na Twitterze, gdzie obserwuje go 13 tysięcy użytkowników. Potem dodał, że dla Djokovicia sędziowie nie byliby tak pobłażliwi. Warto dodać, że jego argumentację powtórzył choćby kazachski portal sport.kz.

O ile można dyskutować, czy w tej sytuacji Świątek nie powinna zostać ukarana, o tyle zarzucanie jej, że jest częścią establishmentu, wydają się nie na miejscu. Polka wielokrotnie zabierała głos na tematy niewygodne dla WTA, ostatnio stanęła po stronie ukraińskich zawodniczek odmawiających gry z Rosjankami czy Białorusinkami. Wydaje się, że tym raczej nie zyskuje przesadnej sympatii tenisowych władz. Poza tym nie jest też tajemnicą, że sympatyzujący z Rosją Serbowie krzywo patrzą na jej wsparcie dla Ukrainy.

Znany trener znalazł winnych urazu Igi Świątek. "Zawalili"

Iga Świątek szykuje się na French Open. Bilety zabukowane

W najbliższym czasie Iga Świątek będzie starała się wrócić do optymalnej formy. W końcu pod koniec maja rozpocznie się Roland Garros, gdzie będzie bronić tytułu z zeszłego sezonu. Polska tenisistka już zapowiedziała, że wybiera się do stolicy Francji. "Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc... trzymajcie kciuki" - napisała w mediach społecznościowych.