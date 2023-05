Kolejna gwiazda wycofuje się z French Open. "Rana się otwiera"

Nick Kyrgios od grudnia ubiegłego roku nie występuje w zawodach tenisowych. Australijczyk musiał opuścić większość turniejów z powodu operacji usunięcia torbieli łąkotki w lewym kolanie. Po drodze przegapił więc pierwszy wielkoszlemowy turniej, Australian Open, a teraz przegapi też zawody na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Magiera komentuje plotki o nowej pracy

Nick Kyrgios nabawił się urazu podczas napadu na jego matkę

Kyrgios nigdy nie stronił od kontrowersji, ale w ostatnim czasie to on i jego bliscy stali się ofiarami przykrej sytuacji. Na początku maja australijskie media poinformowały, że matka tenisisty padła ofiarą napadu i kradzieży. Według informacji podanych przez dziennikarzy sprawca mierzył bronią w kierunku kobiety i zażądał od niej kluczyków do luksusowej Tesli Kyrgiosa, która była zaparkowana na podjeździe. Matka tenisisty szybko spełniła żądania napastnika i zaraz po jego ucieczce zadzwoniła do syna. Australijczyk skontaktował się z policją i dzięki technologii auta mógł śledzić jego lokalizację i w ten sposób pomóc funkcjonariuszom ująć złodziei.

Włosi nie poczuwają się do winy. Wskazują inną przyczynę kontuzji Świątek

Jak podaje ESPN, tenisista ostatecznie odzyskał auto, ale w całym zamieszaniu związanym z sytuacją zranił się w lewą stopę. Do urazu mogło dojść podczas biegu Kyrgiosa przez mieszkanie, gdy otrzymał telefon od swojej matki. Na tyle rozciął lewą stopę w okolicy małego palca, że nie mógł trenować na korcie.

- Nie mógł ślizgać się na nawierzchni, nie mógł wejść na kort, ponieważ za każdym razem, gdy zakładał buty i próbował biegać, dochodziło do ponownego otwarcia rany - poinformował agent tenisisty, Daniel Horsfall.

Chociaż uraz prawie się zagoił, to brak treningów spowodował, że 28-latek opuści zawody na kortach Rolanda Garrosa i wróci, dopiero gdy zawody tenisowe zagoszczą na kortach trawiastych. A to właśnie na nich osiągnął przed rokiem swój największy sukces, gdy dotarł do finału Wimbledonu, w którym przegrał z Novakiem Djokoviciem 6:4, 3:6, 4:6, 6:7(3).

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Burza po słowach eksperta. Wątpił w kontuzję Świątek. Kibice szybko go "wyjaśnili"

W czwartkowe popołudnie na specjalnie zwołanej konferencji prasowej swoje wycofanie z French Open potwierdził także 14-krotny tryumfator tych zawodów, Rafael Nadal. - Niestety zabraknie mnie na kortach podczas zbliżającego się Rolland Garros. Jeśli spróbowałbym zagrać, niewiele by to dało. W obecnej formie nie jestem w stanie rywalizować z najlepszymi na świecie - powiedział tenisista.