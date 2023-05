Rywalka Świątek już zapomniała o wpadce. "Zaczynamy od nowa"

Aryna Sabalenka (2. WTA) zanotowała sporą wpadkę w trakcie turnieju w Rzymie. Białorusinka zaczęła zmagania od drugiej rundy, a tam odpadła z Amerykanką Sofią Kenin (134. WTA), przegrywając 6:7, 2:6. Tym samym nie podtrzymała dobrej passy z Madrytu, gdzie dotarła do finału i tam wygrała z Igą Świątek. "Niedawna królowa Madrytu brutalnie spadła z piedestału. To ważny sygnał ostrzegawczy dla Białorusinki" - czytamy w artykułach mediów na całym świecie.

Sabalenka już przygotowuje się do Rolanda Garrosa. "I od nowa"

"Wyczerpana. Zdecydowanie potrzebuję trochę odpoczynku" - tak Aryna Sabalenka napisała do kibiców na Twitterze już po odpadnięciu z turnieju w Rzymie. Zdaje się, że po kilku dniach Białorusinka już podniosła się po wpadce i zaczęła przygotowania do kolejnych turniejów w sezonie. Na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć nagranie, na którym wykonuje ćwiczenia na siłowni pod czujnym okiem trenera. "I zaczynamy od nowa" - pisze Sabalenka. Wideo można obejrzeć >> TUTAJ <<.

Wcześniej Sabalenka postanowiła wykorzystać wolny czas wraz ze swoim partnerem Konstantinem Kolcowem (były hokeista kadry Białorusi - red.) i spróbowała "niesamowitych lodów z Rzymu". Warto przypomnieć, że tuż przed turniejem w Rzymie opowiedziała o fali hejtu, z jaką musi się zmagać. - Ci, którzy nas wcześniej nienawidzili, nasz kraj, skąd pochodzimy, nadal nas nienawidzą. To się nie zmieniło i nie sądzę, by doszło do zmiany - komentowała Sabalenka na konferencji prasowej.

Sabalenka wyprzedzi Świątek w rankingu? To mogłoby się wydarzyć

Teraz głównym celem zarówno Igi Świątek, jak i Aryny Sabalenki będzie Roland Garros, który zacznie się 28 maja i potrwa do 11 czerwca. Niewykluczone, że po nim mogłoby dojść do sporych zmian w rankingu WTA. Ze względu na krecz Polki w ćwierćfinałowym starciu w Rzymie z Jeleną Rybakiną (6. WTA) przy wyniku 6:2, 6:7 (3:7), 2:2, przewaga nad drugą Sabalenką stopniała z 1744 do "tylko" 1399 punktów. Na razie nie wiadomo, czy uraz uda u Świątek jest na tyle poważny, że wykluczy ją z udziału we French Open.

Brak występu Świątek w Rolandzie Garrosie będzie oznaczał utratę 2000 punktów. W zeszłym roku Polka wygrała w finale 6:1, 6:3 z Amerykanką Coco Gauff (5. WTA). Sabalenka z kolei będzie bronić 130 punktów, wywalczonych za awans do trzeciej rundy. Tam odpadła po trzysetowym boju z Włoszką Camilą Giorgi (37. WTA), przegrywając 6:4, 1:6, 0:6. Brak Świątek w tym turnieju może oznaczać, że Sabalenka zostałaby nową liderką rankingu.