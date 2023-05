Iga Świątek niemal całą karierę zagrała bez takiej sytuacji. Niezwykłe

Iga Świątek (1. WTA) kapitalnie radziła sobie na kortach w Rzymie, pewnie zmierzając po obronę tytułu. Pokonała kolejno Anastasiję Pawluczenkową (506. WTA), Łesię Curenko (68. WTA) i Donnę Vekić (24. WTA). Wygrała 14 starć z rzędu na włoskich kortach, co było najdłuższą serią od czasów legendarnej Sereny Williams - 21 zwycięstw. Niestety w ćwierćfinale passa została brutalnie przerwana - Polka poddała mecz po kontuzji, jakiej nabawiła się w tie-breaku pojedynku z Jeleną Rybakiną (6. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Świątek poddała spotkanie. To pierwsza taka sytuacja od 2018 roku

Okazuje się, że krecz w przypadku Igi Świątek to rzadkość. Po raz pierwszy poddała mecz w lipcu 2016 roku w ITF Savitaipale. Później wycofała się z turnieju ITF w Warszawie w 2018 roku. Wówczas Świątek zrezygnowała z dalszej gry przeciwko Joannie Zawadzkiej przy stanie 6:7, 1:3. Od tego czasu Polka miała problemy ze zdrowiem, wycofała się z kilku imprez, ale nigdy nie skreczowała pojedynku.

Rybakina reaguje na krecz Świątek. Widziała najgorszy moment

"Patrząc na to, jakie są warunki pogodowe w Rzymie, to kontynuowanie walki w tym meczu i ewentualny awans do kolejnych rund mógłby tylko pogorszyć stan zdrowia. Decyzja rozsądna nie tylko w kontekście Rolanda Garrosa, ale też reszty sezonu" - ocenił Dawid Żbik, komentator Eurosportu, po ćwierćfinałowym starciu w Rzymie.

Jak na razie nie wiadomo, jak poważnej kontuzji mięśniowej prawego uda doznała Świątek. Do zdarzenia doszło w tie-breaku drugiego seta. Polka źle stanęła i uderzyła się rakietą, a w jej oczach momentalnie pojawiły się łzy. Nie pomogła nawet przerwa medyczna i ostatecznie podziękowała za rywalizację.

Świątek zabrała głos po kontuzji

Już kilka godzin później Świątek zwróciła się do fanów. "Cześć. Zapewne zastanawiacie się, co stało się w nocy. Podczas drugiego seta doznałam kontuzji uda i teraz trwa diagnostyka. Więcej informacji będziemy mieć dla was w kolejnych dniach" - poinformowała liderka rankingu WTA na Twitterze.

W tej sytuacji nie wiadomo, czy Polce uda się wystartować w Roland Garros, który rusza już 28 maja. W nim ma bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. Na kortach we Francji triumfowała też przed trzema laty.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Kazachowie świętują awans Rybakiny. I piszą o Świątek. "Przestała biegać"

Kontuzja z Rzymu wpłynęła na klasyfikację generalną. Świątek nie obroniła 1000 punktów, a jej przewaga nad drugą Aryną Sabalenką (2. WTA) stopniała do 1399 punktów. Może być jeszcze gorzej, jeśli Polka nie wystartuje w Paryżu - wówczas straci aż 2000 punktów i może nawet pożegnać się z prowadzeniem.