Burza po słowach eksperta. Wątpił w kontuzję Świątek. Kibice szybko go "wyjaśnili"

Iga Świątek skreczowała w trzecim secie meczu przeciwko Jelenie Rybakinie. Na dalszą grę nie pozwoliła jej kontuzja mięśniowa, której doznała kilkanaście minut wcześniej, jeszcze w drugim secie. Polka uzyskała pomoc fizjoterapeuty i początkowo próbowała grać dalej, ale ból okazał się zbyt wielki i musiała zejść z boiska przy wyniku 2:2. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, co się stało, ale Iga Świątek poinformowała swoich fanów, że jest w trakcie diagnozy.

Wpis, który wywołał burzę. "Nie było widać wielkich trudności"

Jelena Rybakina przyznała, że było widać, że Świątek zmaga się z urazem. Tego nie dał rady dostrzec jeden z ekspertów udzielających się w The Tennis Podcast. Na profilu audycji została opublikowana wiadomość, która od razu wzbudziła kontrowersje.

"Świątek wycofuje się przy wyniku 2:2 w decydującym secie. Nie było widać, żeby miała wielkie trudności, ale ona wie najlepiej, jak się czuje i to musi być straszne, nie wiedzieć do końca co się stało. Szkoda na całego" - czytamy.

Ten wpis spotkał się z masową krytyką. Komentujący zwrócili uwagę, że przecież było widać, że Iga ma problemy w grze i nie była w stanie normalnie się poruszać. Do opublikowania wpisu przyznał się David Law. To znany komentator tenisa, który na co dzień pracuje w BBC. W jednym z kolejnych wpisów wyjaśniał.

"Prawda, nie poruszała się w normalny sposób, ale myślałem, że była tylko ostrożna na czas sprawdzenia tego. Aczkolwiek mogę się mylić. W każdym razie mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego i wkrótce wróci na 100%" - napisał.

Gdy WTA podało oficjalny powód wycofania się Igi, czyli kontuzję uda, to na profilu The Tennis Podcast pojawił się jeszcze jeden wpis, z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Wielu komentujących wytykało w nim, że przecież jeszcze przed chwilą "nie było widać, żeby Iga miała wielkie trudności".

Iga Świątek nie obroni tytułu. Roland Garros zagrożony?

Rezygnacja w ćwierćfinale oznacza, że Iga Świątek nie wygra turnieju WTA 1000 trzeci raz z rzędu. Teraz czekamy na ostateczną diagnozę. Już w poniedziałek 22 maja rozpoczyna się turniej Roland Garros. Tam Iga Świątek czuje się doskonale. Paryski turniej Polka wygrywała już dwa razy. Teraz może się jednak okazać, że ominie ją szansa na trzecie zwycięstwo. Jak groźny jest uraz tenisistki i czy pozwoli jej na występ we Francji, dowiemy się zapewne już niedługo. Trener Igi zapowiadał, że stanie się to już w czwartek 18 maja.

