Rybakina reaguje na krecz Świątek. Widziała najgorszy moment

Iga Świątek (1. WTA) szła jak burza w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Pokonała kolejno Anastasiję Pawluczenkową (506. WTA), Łesię Curenko (68. WTA) i Donnę Vekić (24. WTA), nie tracąc ani seta. W ćwierćfinale czekało na nią o wiele trudniejsze zadanie - zmierzyła się z Jeleną Rybakiną (6. WTA), z którą przegrała ostatnie trzy mecze. Ostatecznie Polce nie udało się przełamać złej passy, a na dodatek nabawiła się kontuzji mięśniowej uda i skreczowała przy stanie 6:2, 6:7 (3:7), 2:2.

Rybakina zabrała głos ws. kontuzji Świątek. "Ból jej doskwierał"

Świątek doznała urazu w tie-breaku drugiego seta. 21-latka źle stanęła w akcji w obronie i uderzyła się rakietą. W jej oczach pojawiły się łzy. W przerwie poprosiła o przerwę medyczną, po której wróciła z zabandażowanym udem. Ostatecznie ból był zbyt silny i Polka poddała mecz.

Po starciu głos w sprawie kontuzji liderki rankingu WTA zabrała Rybakina. Kazaszka przyznała, że dostrzegła moment, w którym Świątek nabawiła się urazu. Mimo to wiedziała, że rywalka się nie podda i będzie walczyć do końca.

- Widziałam, jak coś się stało w tie-breaku, prawie przy ostatnim punkcie. Tylko że nie wiedziałam, jak poważny był ten uraz. Po przerwie medycznej wróciła na kort i dwie pierwsze piłki zagrała bardzo agresywnie. Wtedy zrozumiałam, że ból jej doskwiera, dlatego nie mogła się zbyt dużo ruszać. Wciąż potrafiła zaskoczyć, co sprawiło, że i ja musiałam pozostać maksymalnie skoncentrowana - podkreśliła Rybakina.

- Wiem, że jak czujemy dyskomfort, to często gramy agresywniej, co wiele razy działa. Więc Iga zastosowała tę samą taktykę, ale myślę, że ból był po prostu zbyt duży - kontynuowała. Rybakina doceniła też klasę Świątek, podkreślając, że rywalka sprawiła jej wiele kłopotów w pierwszych dwóch setach. - To był naprawdę trudny mecz, zwłaszcza początek. Iga była bardzo agresywna, grała dynamiczniej i lepiej się poruszała. Trochę zajęło mi odnalezienie własnego rytmu - dokonałam tego dopiero w drugim secie - zakończyła.

Występ Świątek w Roland Garros zagrożony

Jak na razie nie wiadomo, jak poważnej kontuzji doznała Świątek. Tomasz Wiktorowski poinformował, że w czwartek rano Polka przejdzie rezonans i pełną diagnostykę, po której zapadnie decyzja, co z występem w wielkoszlemowym Roland Garros. W nim liderka WTA miała bronić tytułu. Uraz i wycofanie się z Rzymu wpłynęły też na klasyfikację generalną. Świątek straciła 685 punktów, a jej przewaga nad Aryną Sabalenką (2. WTA) stopniała z 1744 na 1399 punktów.