Skandaliczne warunki w czasie meczu. Narazili Igę Świątek na kontuzję

Kolejny wielki turniej z serii WTA 1000 rozgrywany w tym roku na kortach ziemnych w Europie i kolejne kontrowersje. Dopiero co środowisko tenisowe dyskutowało na temat pór rozgrywania spotkań w Madrycie. W Rzymie organizatorzy podejmowali jeszcze bardziej kontrowersyjne decyzje.

Deszcz, mokra nawierzchnia, późna pora

Iga Świątek i Jelena Rybakina to obok Aryny Sabalenki dwie najlepsze tenisistki obecnego sezonu. Trudno więc zrozumieć, dlaczego spotkanie tak ważne i prestiżowe dla kobiecego tenisa zostało wyznaczone na tak późną porę. Gdyby nie uraz Polki, mecz skończyłby się po 1:00 w nocy - a i tak ostatnia piłka została rozegrana po północy.

W środę kilkakrotnie zbierało się na deszcz w Rzymie. Przerwano spotkanie Novaka Djokovicia z Holgerem Rune rozgrywane także na korcie centralnym. Następnie do rywalizacji na tym obiekcie wyszły Jelena Ostapenko i Paula Badosa. Mecz Świątek z Rybakiną wyznaczono jako ostatni, nie przed godziną 20:30. Przed nimi walczyli jeszcze Casper Ruud i Francisco Cerundolo. Norweg z Argentyńczykiem rozpoczęli walkę o 19:40 i oczywiste było, że nie zdążą jej skończyć w niecałą godzinę.

Polka i tenisistka reprezentująca Kazachstan wyszły na kort o 22:00. Na nasiąknięty kort, a trzeba pamiętać, że mączka wieczorami, a tym bardziej po deszczu, jako nawierzchnia zachowuje się inaczej niż w suchych warunkach. Im później, tym gorzej, a dodatkowo w czasie meczu znów zaczęło padać.

Mimo to organizatorzy nie zdecydowali się przerwać spotkania. Tenisistki nie sugerowały takiego rozwiązania (przynajmniej nie było takich informacji), ale w ferworze rywalizacji jest to zrozumiałe. Decydenci obserwowali zmagania dwóch najlepszych tenisistek tego roku w środku nocy, przy śliskiej nawierzchni, w deszczu i nikt z nich nie wpadł na pomysł, by może przerwać widowisko. Widać było w kilku sytuacjach, jak zawodniczki ślizgają się na korcie i mają problem z utrzymaniem równowagi, zwłaszcza w okolicach linii końcowej.

Minimalizować ryzyko, a nie zwiększać

Widowisko wymagające także dla kibiców obserwujących zmagania tenisistek z trybun. Po meczu Ruuda z Cerundolo część fanów opuściła widownię. Trudno się temu dziwić, gdy mecz rozgrywany jest w środku pracującego tygodnia. Dla turystów nie ma to znaczenia, ale lokalni mieszkańcy nie zawsze mogą przesiadywać na korcie kompleksu Foro Italico do nocy. Narzekał na to cztery lata temu Rafael Nadal w kontekście finałowego turnieju Pucharu Davisa w Madrycie. Wtedy mecze także kończyły się w środku nocy. - Jak kibice mają nas oglądać, gdy następnego dnia idą do pracy? - pytał Hiszpan organizatorów.

Skandaliczne warunki, w jakich rozgrywano spotkanie Świątek z Rybakiną mogły mieć wpływ na uraz, jakiego doznała polska tenisistka. Trudno oszacować, jak wielki, ale nie da się zapomnieć, że najlepszym zawodniczkom świata organizatorzy turnieju, a także federacja WTA, powinni zapewnić najlepsze możliwe warunki do rywalizacji. Najlepsze, a nie przypadkowe. Gwiazdy dyscypliny zwyczajnie zasługują na więcej, także w kwestii szacunku.

Polska tenisistka mogłaby nabawić się kontuzji również w środku dnia przy pełnym słońcu na suchym korcie. Problem w tym, że władze turniejowe powinny minimalizować ryzyko narażenia zawodników na uraz, a nie zwiększać. Temat ten powinien zostać przeanalizowany przez WTA pod kątem końcówki trwającego turnieju Italian Open i przyszłorocznej edycji zawodów.