Kazachowie świętują awans Rybakiny. I piszą o Świątek. "Przestała biegać"

Jelena Rybakina awansowała do półfinału WTA 1000 w Rzymie po wycofaniu się Igi Świątek z powodu kontuzji przy stanie 6:2, 6:7 (3:7), 2:2. Dla Polki to wielki dramat, a dla Kazaszki niesamowity sukces, co podkreślają media w jej kraju. Mają jednak na uwadze powody wycofania liderki rankingu WTA.

3 Fot. Fabrizio Corradetti / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl