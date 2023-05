Iga Świątek wygrała pierwszego seta ćwierćfinałowego meczu z Jeleną Rybakiną 6:2. Drugą partię przegrała po tie-breaku 6:7 (3), choć miała szansę szybciej zakończyć rywalizację. Niestety, tie-break okazał się pechowy dla Polki, bo właśnie wtedy nabawiła się kontuzji mięśniowej.

Moment krytyczny dla Świątek. Kontuzja w tie-breaku

Rybakina prowadziła w tie-breaku 5:3. Zdominowała kolejną wymianę, szybko dochodząc do siatki. Świątek dzielnie się broniła, ale nie była w stanie dopaść do ostatniego smecza Kazaszki. Goniąc za piłką, przeniosła cały ciężar ciała na swoją prawą nogę. Wówczas doszło do uszkodzenia mięśnia uda.

Polka stanęła w miejscu, złapała się w okolicach kolana. Ból musiał być na tyle silny, że miała problem z wyprostowaniem nogi. Zamarła w miejscu, zasłaniając twarz z jednej strony, by rywalka nie widziała jej reakcji.

Realizator zrobił zbliżenie na liderkę rankingu z innego ujęcia. Świątek brała głębsze oddechy. Wyglądała na mocno przejętą, żeby nie powiedzieć przestraszoną, bo takie kontuzje u niej to rzadkość.

Po chwili zdołała dograć seta, a po jego zakończeniu skorzystała z pomocy fizjoterapeuty. Wróciła na kort z opaską uciskową na prawym udzie. Przez pierwsze trzy gemy trzeciego seta była w stanie walczyć z Rybakiną, ale w kolejnym kontuzjowana noga odmawiała posłuszeństwa i Świątek była zmuszona skreczować przy stanie 2:2. Tym samym odpadła z turnieju w Rzymie w ćwierćfinale.

Pozostaje czekać na dalsze informacje ws. stanu zdrowia Igi Świątek oraz czy zdoła wyleczyć uraz i wziąć udział w tegorocznym turnieju Rolanda Garrosa, gdzie będzie bronić tytułu.

W półfinale w Rzymie Jelena Rybakina zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko.