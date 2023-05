Iga Świątek nie znalazła jeszcze w tym roku patentu na Jelenę Rybakinę. W dwóch wcześniejszych pojedynkach nie ugrała z nią seta. Niemoc przełamała w Rzymie, wygrywając pierwszą partię ćwierćfinału 6:2. Dobrze zaczęła też drugiego seta, w którym popisała się efektownym zagraniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Fantastyczna akcja Igi Świątek w Rzymie

Opisywana akcja miała miejsce w drugim gemie drugiego seta, kiedy Świątek prowadziła 1:0 i 30:15, do tego serwowała. Wymiana trwała kilkanaście sekund.

Polka zaczęła od ostrego serwisu, ale Rybakina odpowiedziała precyzyjnym bekhendem. Potem Świątek próbowała przyspieszyć z forhendu. To zmusiło Rybakinę do pobiegnięcia do piłki. Świetnie się wybroniła, grając po prostej. Zmieściła piłkę w boisku, spadła na samą linię.

Dramat Igi Świątek. Zrezygnowała. Nocny koszmar w Rzymie

Ale o punkcie dla Kazaszki nie było mowy. Świątek zdołała dobiec do tej piłki i odpowiedzieć zagraniem po linii prostej. Rybakina poczuła, że może wyrobić sobie przewagę w tej wymianie, dlatego zagrała z forhendu po skosie. I do tej piłki Świątek także zdążyła.

Kolejny forhend rywalki Polki został zagrany bliżej środka, co było na rękę liderce światowego rankingu, która przyspieszyła forhendem po prostej, czym całkowicie zaskoczyła swoją przeciwniczkę. Kibice głośno oklaskiwali Polkę, byli pod wrażeniem jej zagrania.

Dzwonili do Świątek w trakcie meczu. "Może Lewandowski?". Kuriozalne sceny [WIDEO]

"Nie do obronienia!" - oznajmiła WTA w swoich mediach społecznościowych, publikując wideo z tej akcji.

Ostatecznie Iga Świątek skreczowała przy stanie 2:2 w trzecim secie. Uraz mięśniowy, którego nabawiła się w tie-breaku drugiej partii, nie pozwolił jej na równą rywalizację. Jelena Rybakina awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Wynik spotkania to 6:2, 6:7 (3), 2:2 (krecz). Rybakina zagra w 1/2 finału z Łotyszką Jeleną Ostapenko.