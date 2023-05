Kto zdetronizuje Igę Świątek? Były trener sióstr Williams wskazał. "Ona ma dar od Boga"

Rick Macci, były trener dwóch amerykańskich gwiazd tenisa, sióstr Venus i Sereny Williams, ich rodaka Andy Roddicka czy Rosjanki Marii Szarapowej, wypowiedział się dla "Sportskeeda" o Idze Świątek oraz obecnym stanie światowego tenisa. - Czy Sabalenka, Rybakina i Iga mogą stworzyć nową "wielką trójkę" w kobiecym tenisie? Jak najbardziej. Myślę, że ta trójka to liderzy touru, co do tego nie ma wątpliwości. To byłaby trójka, która mogłaby rywalizować - powiedział Macci.

Rick Macci zdradził też swoją opinię na temat 25-letniej Japonki Naomi Osaki. Przewiduje on, że Japonka może wrócić do grona najlepszych zawodniczek świata.

- Naomi ma dar od Boga, by znów być najlepszą tenisistką świata. Na 100 proc. w przyszłym roku wróci do najlepszej "10" rankingu WTA. Nie da się przecież nagle stracić talentu. Sprawność fizyczna i ogólna pewność siebie wymagać będą jednak czasu. Nie możesz po prostu wyjść na kort i kupić sobie wygranej w turnieju wielkoszlemowym. Osaka ma wszystkie narzędzia, by ponownie wspiąć się na szczyt. Presja znów może być jej najlepszym przyjacielem - napisał Rick Macci na Twitterze.

Japonka to była liderka światowego rankingu WTA. Została nią 28 stycznia 2019 roku. Osaka po dwa razy wygrała Australian Open (2019 i 2021) oraz US Open (2018 i 2020). W styczniu tego roku Japonka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Po raz pierwszy w życiu zostanie matką.

Osaka zapowiedziała już, że wróci do gry na początku 2024 roku - na turniej wielkoszlemowy Australian Open. - Dziecko ma urodzić się w czerwcu lub lipcu, więc będę miała sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień do przygotowań. To prawie sześć miesięcy - mówiła Japonka.