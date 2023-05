Pierwsza pogromczyni Świątek przegrała z polską rewelacją

Był dokładnie 14 kwietnia 2019 roku, kiedy Iga Świątek rozgrywała swój pierwszy finał w imprezie WTA. W Lugano zmierzyła się z Poloną Hercog i zeszła z kortu pokonana. Słowenka wygrała 6:3, 3:6, 6:3. Świątek miała wówczas niespełna 18 lat.

Polona Hercog pokonana przez najlepszą przyjaciółkę Igi Świątek

Dziś Polka jest liderką światowych list, a Hercog wraca do rywalizacji po rocznej przerwie. I powrotu nie zaliczy do udanych. W spotkaniu 1/8 finału turnieju IFT w austriackim Feld am See została pokonana przez Maję Chwalińską - bliską przyjaciółkę Igi Świątek. W pewnym sensie można powiedzieć, że historia zatoczyła koło.

Hercog, która ostatnio pojawiła się na kortach w maju 2022 roku, przegrała z Chwalińską, która też ma za sobą przerwę spowodowaną kontuzją. Polka, która rok temu dotarła do drugiej rundy Wimbledonu, próbuje odzyskać formę i turniej w Austrii jest jednym z etapów powrotu do dyspozycji sprzed roku.

Pierwsze dwa sety starcia Polki z bardziej doświadczoną Słowenką były niezwykle wyrównane. Premierowa partia została wygrana przez Hercog po tie-breaku 7:6. a w drugim secie górą była Chwalińska, która wygrała 7:5.

Ostatni set ponownie padł łupem 21-letniej reprezentantki Polski. I była to już wygrana zdecydowanie bardziej wyraźna. Chwalińska pozwoliła słoweńskiej przeciwniczce ugrać tylko dwa gemy i ostatecznie w całym spotkaniu okazała się lepsza 6:7, 7:5, 6:2. Kolejną rywalką Mai Chwalińskiej na turnieju w Feed am See będzie Sofia Costoulas (326. WTA).

Wielka przyjaźń Chwalińskiej i Igi Świątek. Ta pierwsza przewidziała przyszłość

Maja Chwalińska i Iga Świątek są rówieśniczkami - przyszły na świat w 2001 roku i znają się z kortów niemal od najmłodszych lat. Podczas jednego z turniejów w 2016 roku Chwalińska... przewidziała nawet przyszłość. - Mamy plan. Ja wygram Australian Open, a ona French Open, potem ja Wimbledon, ona US Open. Ale następnego roku - powiedziała na jednym z archiwalnych nagrań. Przepowiednia poniekąd się spełniła - Iga Świątek ma na koncie triumfy w Roland Garros oraz US Open.