Już czeka na Igę Świątek. Oto trzecia półfinalistka turnieju w Rzymie

Wtorkowe mecze w turnieju WTA 1000 w Rzymie wyłoniły pierwsze dwie półfinalistki imprezy. Awans wywalczyły Weronika Kudiermietowa (13. WTA) i Anhelina Kalinina (47. WTA). O miejsce w najlepszej "czwórce" w środę powalczy Iga Świątek (1. WTA), której rywalką będzie Jelena Rybakina (6. WTA). Drugie zaplanowane na ten dzień starcie wyłoniło potencjalną rywalkę Polki w walce o finał.

W pierwszym środowym ćwierćfinale zmierzyły się Jelena Ostapenko (20. WTA) i Paula Badosa (35. WTA). Obie zawodniczki bardzo dobrze czują się na kortach ziemnych. Łotyszka to przecież mistrzyni French Open z 2017 roku. Hiszpanka z kolei notuje udane starty w tym sezonie, co pokazują wyniki z Charleston i Stuttgartu, gdzie dotarła do ćwierćfinału.

Początek spotkania był nietypowy, a pierwsze trzy gemy kończyły się przełamaniami. W tym momencie na prowadzeniu 2:1 znajdowała się Ostapenko, która szybko wypracowała wyraźniejszą przewagę. 25-latka utrzymała własne podanie i zanotowała trzecie przełamanie w tym secie. Po chwili prowadziła już 5:1, choć musiała bronić trzech breakpointów przy swoim serwisie. Dwa kolejne gemy padły łupem podających, co dało Łotyszce zwycięstwo 6:2.

W drugim secie kontrolę na korcie przejęła Badosa. Hiszpanka w czwartym gemie odebrała podanie rywalce, by po utrzymanym serwisie wyjść na 4:1. Ostapenko od razu wzięła się za odrabianie strat, zanotowała przełamanie powrotne i wyrównała wynik. Nic więcej nie zdołała już jednak ugrać. Badosa wygrała dwa kolejne gemy i zakończyła partię kolejnym przełamaniem i wynikiem 6:4.

Pierwsze dwa gemy decydującej odsłony wygrała Ostapenko, która już na otwarcie przełamała rywalkę. Choć Hiszpanka szybko doprowadziła do remisu, Łotyszka odpowiedziała drugim przełamaniem. Mistrzyni French Open z 2017 roku po utrzymaniu podania wyszła na 4:2, a kolejne gemy wygrywane przez podające przybliżały ją do zwycięstwa. Ostapenko zakończyła spotkanie trzecim przełamaniem w tym secie, a wygrana 6:2, 4:6, 6:3 dała jej awans do półfinału turnieju w Rzymie.

Jelena Ostapenko w półfinale zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. Spotkanie to powinno rozpocząć się około godziny 20:30. Transmisję przeprowadzi stacja Canal+Sport. Zapraszamy też do śledzenia relacji na stronie Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.