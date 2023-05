Ekspert brutalnie ocenił Hurkacza. Niestety. Nie ma żadnych wątpliwości

Hubert Hurkacz (15. ATP) z pewnością nie może być zadowolony z dotychczasowego przebiegu sezonu. Początek był obiecujący, bowiem w styczniu Polak dotarł do IV rundy Australian Open, a w lutym wygrał turniej ATP 250 w Marsylii. Później forma 26-latka znacznie spadła, a udział w kolejnych turniejach kończył on na wczesnych etapach. To przełożyło się na spadek w rankingu ATP, gdzie obecnie zajmuje 15. lokatę, a jeszcze w lutym był na dziewiątym miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Asseco Resovia Rzeszów z brązem PlusLigi. Kochanowski: Kibice przyczynili się do odwrócenia trzeciego seta

Dawid Celt odniósł się do formy Hurkacza. "Sama gra może niepokoić"

Hurkacz nie podbił również stolicy Włoch. Z turniejem ATP 1000 w Rzymie pożegnał się już po pierwszym meczu, przegrywając 3:6, 4:6 z Amerykaninem Jeffreyem Johnem Wolfem (54. WTA). Choć wiadomo, że korty ziemne nie są ulubioną nawierzchnią Polaka, spadek formy może budzić niepokój.

Zdaniem Dawida Celta nie należy jeszcze bić na alarm. - Uważam, że tenisistów powinno się oceniać przez pryzmat całego sezonu, ale są pewne niepokojące znaki u Huberta, że z jego formą nie jest najlepiej. Oczywiście korty ziemne nigdy nie były jego domeną. Trawa i korty twarde to nawierzchnie, na których czuje się lepiej - powiedział w programie "Misja Sportu".

Pogoda znów sparaliżowała Rzym. Jest komunikat. Co z meczem Igi Świątek?

Kapitan polskiej reprezentacji w rozgrywkach Billie Jean King Cup odniósł się również do stylu gry polskiego tenisisty. - Sama gra może niepokoić. Dla mnie jest trochę za pasywna. Uważam, że ma problemy przy forhendzie, który często jest grany za miękko. Brakuje mu przyśpieszenia, jak u tych najlepszych tenisistów - ocenił.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Hurkacz w Rzymie rywalizował również w deblu, ale i tam przegrał już mecz otwarcia. 26-latek i Hiszpan Alejandro Davidovich Fokiną przegrali 4:6, 6:3, 6-10 z włoskim duetem Andrea Pellegrino /Andrea Vavassori.

Zaskakujące słowa Świątek przed meczem z Rybakiną. Przeciwniczka swoje dodała

Kolejnym turniejem, w którym Hurkacz weźmie udział, będzie wielkoszlemowe French Open. Rywalizacja na paryskich kortach odbędzie się w dniach 28 maja-11 czerwca. Polak najlepszy wynik w tej imprezie osiągnął w ubiegłym roku, docierając do IV rundy.