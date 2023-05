Rzym sparaliżowany. Djoković musiał zejść z kortu. Co z meczem Świątek?

Paraliż pogodowy w Rzymie trwa. Środowa rywalizacja na kortach w stolicy Włoch już została przerwana z powodu ulewnych opadów deszczu. Z kortu musiał zejść m.in. Novak Djoković. Co dalej ze środowymi spotkaniami? I co najważniejsze dla polskich kibiców, co z meczem Igi Świątek?

3 AP Photo/Gregorio Borgia/Scrren https://twitter.com/RoNutmeg/status/1658812052243185666 Otwórz galerię Na Gazeta.pl