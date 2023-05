Sceny w Rzymie. Skandaliczna odzywka do sędziego. I to od przeciwniczki Świątek [WIDEO]

Weronika Kudiermietowa awansowała we wtorek do półfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Spotkanie ćwierćfinałowe kosztowało Rosjankę sporo emocji, czego dowodem jest jej wybuch w trzecim secie. Po jednej z decyzji arbitrów nie wytrzymała i zakpiła z sędziego liniowego. - On jest za stary - wypaliła.

