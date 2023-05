Świątek i Rybakina zaczęły "grać" na długo przed meczem. Słowna potyczka bez zwycięzcy

Iga Świątek w Rzymie broni tytułu. Teraz w ćwierćfinale natrafiła na Jelenę Rybakinę. Reprezentantka Kazachstanu jest prawdziwą zmorą Polki, wygrała z nią ostatnie trzy mecze. Teraz jednak obie tenisistki zmierzą się na mączce, gdzie Świątek czuje się naprawdę dobrze. To okazja do odniesienia pierwszego zwycięstwa z Rybakiną od 2021 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek po ostatnim meczu sezonu w PlusLidze: To nie jest normalne. Organizm sportowca nie jest przyzwyczajony do takich obciążeń

Iga Świątek zaskakuje. "Nic specjalnego"

Zdecydowanie spokojniej do meczu Świątek i Rybakiny podchodzą same zawodniczki, które zdają sobie sprawę z tego, że kibice śledzą ich rywalizację, ale same nie przykładają do niej aż takiej wagi. Świątek zaskoczyła, mówiąc, że wracanie do wcześniejszych meczów z Rybakiną nie ma sensu.

- Nie podchodzę do tego meczu w jakiś szczególny sposób. Traktuję go jak każdy inny. Nic specjalnego Moje nastawienie jest neutralne. A wracanie do wcześniejszych meczów z Jeleną nie ma za bardzo sensu. One były na kortach twardych - wyjaśniła swoje podejście Polka.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ostre bluzgi na wizji. I to w trakcie meczu Świątek. Musieli się z tego tłumaczyć

Polka pochwaliła też formę rywalki - Na pewno nie będzie łatwo, Jelena cały sezon jest w świetnej formie. To będzie wyzwanie, ale jestem gotowa, choć nie mam jakiś szczególnych oczekiwań. Na mączce czuję się dobrze i mam nadzieję, że zagram najlepiej, jak to będzie możliwe

Rybakina chwali Polkę. Zapowiada trening

Reprezentantka Kazachstanu zdaje sobie sprawę, że mecz ze Świątek nie będzie dla niej łatwy. Z jej wypowiedzi przed meczem wynika, że spodziewa się bardzo trudnego spotkania, w którym wynik nie jest najważniejszy.

- Gra na "cegle" to coś zupełnie innego. Nawierzchnia w tym przypadku wszystko zmienia. Jest więcej wymian, więcej biegania, więcej uderzeń i więcej czasu dla mnie i dla niej. Na pewno to będzie całkiem inny mecz niż na kortach twardych - przewiduje. - Traktuję występ w Rzymie jak trening. Mam nadzieję, że pomoże mi to lepiej się przygotować do występu we French Open. Tak do tego podchodzę - dodała tenisistka.

Włosi ostrzegają Świątek. Chodzi o mecz z Rybakiną. Czuć napięcie

Rybakina również odniosła się do swojej rywalizacji z Igą Świątek i podobnie jak Polka twierdzi, że nie ma ona dla niej wielkiego znaczenia.

- Nie zwracam na to jakiejś szczególnej uwagi, ale oczywiście docierają do mnie jakieś komentarze. Wiem, że wśród niektórych kibiców nasze potyczki wywołują większe emocje, ale jeśli dzięki temu dobrze się bawią, to niech tak będzie - mówiła reprezentantka Kazachstanu.

Mecz pomiędzy Igą Świątek a Jeleną Rybakiną odbędzie się w środę 17 maja nie wcześniej niż o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji.