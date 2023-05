Morderczy bój w Rzymie. Ukrainka wybuchła płaczem. Teraz zagra z Rosjanką [WIDEO]

Anhelina Kalinina (47. WTA) świetnie radzi sobie w tegorocznej edycji turnieju WTA w Rzymie. Wyeliminowała już Annę Blinkową (73. WTA), Sofię Kenin (134. WTA) i Madison Keys (23. WTA). Dzięki temu znalazła się w ćwierćfinale. Tam zmierzyła się z Beatriz Haddad Maią (15. WTA), która w poprzedniej rundzie pokonała 6:3, 6:3 Camilę Osorio (100. WTA).

Niesamowity bój Kalininy z Haddad Maią. Ukrainka zalała się łzami

Początek pierwszego seta należał do Kalininy. Ukrainka prowadziła 4:0 i wydawało się, że pewnie dąży do zwycięstwa. Maia świetnie jednak wróciła do gry. Doprowadziła do wyrównania i ostatecznie wygrała 7:6. Drugi set był bardzo wyrównany. Finalnie po godzinie i 25 minutach wpadł na konto Kalininy. W związku z tym, aby wyłonić zwyciężczynię, potrzebna była trzecia partia.

W niej Ukrainka pokazała ze świetnej strony. Przegrywała 0:3, ale w kapitalnym stylu odwróciła losy rywalizacji. Do końca nie oddała już ani jednego gema i ostatecznie wygrała 6:3, a w całym meczu 6:7, 7:6, 6:3. Spotkanie było bardzo wymagające i trwało blisko cztery godziny. Po tak wyczerpującym boju Kalinina zalała się łzami. Ukrainka awansowała do półfinału, gdzie zmierzy się z Weroniką Kudiermietową (12. WTA). Rosjanka w poprzednim etapie pokonała Qinwen Zheng (21. WTA).

Równie dobrze w trwającym turnieju radzi sobie Iga Świątek. Polka idzie jak burza i nie przegrała jeszcze ani jednego seta. W ćwierćfinale czeka ją bardzo trudne zadanie. Zmierzy się z Jeleną Rybakiną (6. WTA). W trzech ostatnich meczach tych tenisistek za każdym razem wygrywała Kazaszka. Nadchodzące starcie będzie zatem dla Polki doskonałą okazją do rewanżu. Odbędzie się ono w środę nie wcześniej niż o godzinie 20:30. W przypadku awansu kolejną rywalką Świątek będzie Paula Badosa (35. WTA) lub Jelena Ostapenko (20. WTA).

