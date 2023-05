Czołowa tenisistka wróciła na dobre. Pokaz siły. Świątek może na nią trafić w półfinale

Paula Badosa awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie. Hiszpanka pokonała Karolnę Muchovą 6:4, 6:7, 6:2. Czy to powrót do wielkiej formy? W kolejnej rundzie zmierzy się z Jeleną Ostapenko.

3 Fot. Andrew Medichini / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl