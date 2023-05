Iga Świątek znów wśród najlepszych. Dorównała Marii Szarapowej

Polka zagrała dość przeciętne spotkanie przeciwko Donnie Vekić, ale liczy się awans do kolejnej fazy. W ćwierćfinale dojdzie do świetnie zapowiadającego się starcia z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu nazywana jest koszmarem Świątek, bo pokonała Polkę w trzech ostatnich meczach. Awans do ćwierćfinału oznacza jednak, że Świątek znów zapisuje się w historii kobiecego tenisa.

Świątek w ćwierćfinale. Dogoniła Marię Szarapową

Jak wyliczyli analitycy z OptaAce, Iga Świątek jest obecnie zawodniczką z najwyższym współczynnikiem awansów do ćwierćfinałów turniejów WTA 1000 na kortach ziemnych, licząc od 2009 roku i zakładając przynajmniej trzy starty. Polka doszła do tej fazy rozgrywek w czterech z sześciu zawodów, w których brała udział. Procentowo daje jej to taki sam wskaźnik jak Marii Szarapowej.

Oczywiście w samym porównaniu liczbowym Świątek nie wypada tak dobrze jak inne zawodniczki. W końcu nie wystąpiła jeszcze w takiej liczbie turniejów jak Szarapowa, Williams, czy Halep. Te zawodniczki doszły do ćwierćfinałów w 10 z 15, 9 z 15 i 11 z 22 zawodów rozgrywanych na kortach ziemnych. Oznacza to, że w pełni uczciwe porównanie będziemy mieli, dopiero gdy Świątek wystąpi w jeszcze przynajmniej dziewięciu turniejach WTA 1000. Na ten moment warto jednak docenić, że Polka już teraz utrzymuje wysoką średnią.

Świetna seria Świątek, goni Serenę Williams. Bije też inne rekordy

Iga Świątek wygrała już 13 meczów z rzędu na turnieju w Rzymie. To oznacza, że goni pod tym względem legendarną Serenę Williams. Do Amerykanki należy najdłuższa seria zwycięstw na tym turnieju. Obecnie Iga Świątek jest jedną z sześciu zawodniczek, które mają przynajmniej 13 wygranych z rzędu na tych zawodach.

Kolejny mecz Iga Świątek zagra już w środę 17 maja. Polka zmierzy się z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną. Nieznana jest jeszcze godzina meczu, ale spotkanie będzie transmitowane na antenach Canal+Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.