Przed Igą Świątek mecz prawdy. Ważniejszy niż finał. Polka ma coś do udowodnienia

Iga Świątek po solidnym, ale nie wielkim meczu, awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka pokonała w 1/8 finału Chorwatkę Donnę Vekić, choć obie panie musiału długo czekać, aby pojawić się na korcie. Pierwotnie mecz miał odbyć się w poniedziałek wieczorem, jednak z powodu deszczu przełożono go na środę. Polka wygrała 6:3, 6:4 i w kolejnej fazie turnieju zmierzy się z Jeleną Rybakiną, która wyeliminowała Marketę Vondrousową (70.WTA, 6:3, 6:3).

Iga Świątek odegra się na Jelenie Rybakinie? Ostatnie trzy mecze to trzy porażki

Środowy ćwierćfinał będzie dla Igi Świątek okazją do rewanżu na reprezentantce Kazachstanu za ostatnie porażki. W oficjalnych meczach obie tenisistki mierzyły się trzykrotnie i dwa spotkania wygrała Rybakina. Ponadto w grudniu obie panie spotkały się w meczu pokazowym - w nim także górą była Kazaszka. Polka nie odnalazła więc jeszcze patentu na 23-latkę.

Eksperci docenili klasę Igi Świątek. "To pokazuje skalę dominacji"

Jeśli chodzi o oficjalne spotkania, to wspomniane dwa zwycięstwa szóstej rakiety świata miały miejsce w tym roku. Świątek z Rybakiną zmierzyły się najpierw w 1/8 finału Australian Open. Tam Kazaszka wygrała 6:4, 6:4. Kilka tygodni później podczas Indian Welles 23-latka znów okazała się lepsza od liderki rankingu WTA i wygrała 6:2, 6:2. Wówczas Polka grała z kontuzją żeber i miało to spory wpływ na jej dyspozycję na tym turnieju.

Świątek jedyną wygraną nad tenisistką z Kazachstanu odniosła w 2021 roku podczas ćwierćfinału w Ostrawie. Raszynianka również wygrała w dwóch setach i padł wynik 7:6, 6:2.

Co ważne, wszystkie trzy porażki Igi Świątek z Jeleną Rybakiną miały miejsce na kortach twardych. Ani razu obie tenisistki nie spotkały się na mączce, która jest ulubioną nawierzchnią Polki. Sztab Kazaszki podczas przygotowań do ćwierćfinału weźmie to pewnie pod uwagę. Jednocześnie Świątek podkreśla, że nie zamierza lekceważyć rywalki.

Teraz się zacznie. Tak wygląda drabinka Świątek w Rzymie. Mecz marzeń już w ćwierćfinale

- [Przegrane] bardzo motywują. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jestem pozytywnie nastawiona. Na razie skupiam się na regeneracji, a na myślenie o meczu przyjdzie czas - oznajmiła przed kamerami Canal+Sport po wygranej w 1/8 finału z Vekić.

Środowe spotkanie nie tylko będzie szansą do rewanżu Igi Świątek nad Kazaszką, ale będzie to również spotkanie dwóch bardzo dobrych tenisistek, które mogą poszczycić się genialnymi statystykami. Z jednej strony Iga Świątek od 24 setów jest niepokonana w Rzymie, a z drugiej Rybakina w turniejach WTA 1000 ma już 509 piłek kończących na koncie. To najlepszy wynik w historii wśród tenisistek!

Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz? To ćwierćfinał z Jeleną Rybakiną

Spotkanie ćwierćfinałowe między Świątek a Jeleną Rybakiną zaplanowano na środę 17 maja. Dokładna godzina rozpoczęcia starcia nie jest jeszcze znana, jednak gdy tylko się pojawi, znajdziecie informacje na naszej stronie. Transmisja ze spotkania na antenach Canal+Sport, a relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji Sport.pl LIVE.