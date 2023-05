Amerykanin otrzymał deszcz gwizdów w Rzymie. Odpowiedział znanym gestem [WIDEO]

Sporo emocji przyniósł mecz reprezentanta gospodarzy Lorenzo Musettiego (19. ATP) z Francesem Tiafoe (12. ATP) podczas turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Rozgrywany był on przez dwa dni, gdyż w poniedziałek spotkanie zostało przerwane z powodu opadów deszczu. We wtorek ostatecznie triumfował Włoch 5:7, 6:4, 6:3.

Amerykanin wygwizdany przez publiczność. Odpowiedział jednym gestem

Jeszcze przed decyzją o przerwaniu pojedynku w poniedziałek Amerykanin nagrabił sobie u rzymskiej publiczności, domagając się zakończenia gry wprost. W dodatku wprost sugerował, że sędzia faworyzuje jego rywala.

Gwizdy i buczenie pojawiły się również w sytuacji, w której Frances Tiafoe zagrał piłkę serwisem od dołu. Jego to całkowicie zgodne z przepisami, ale przez wielu tenisowych obserwatorów - zwłaszcza tych ortodoksyjnych i konserwatywnych - jest oceniane jako przejaw braku szacunku do rywala.

Podobnie do sprawy podeszła włoska publiczność gromadzona na kortach Foro Italico w Rzymie, która głośno wyraziła swoje niezadowolenie. Amerykanin nie pozostał dłużny. Przyłożył palec do ucha, sugerując, że ich reakcja nie robi na nim wrażenia, a wręcz go dodatkowo mobilizuje.

Jak widać niewystarczająco, gdyż lepsza w całym pojedynku okazał się Lorenzo Musetti, który w czwartej rundzie zmierzy się ze Stefanosem Tsitsipasem (5. ATP). Włoch to spotkanie będzie musiał rozegrać we wtorek. Ponownie na kort wyjdzie podczas sesji wieczornej. W ćwierćfinale turnieju w Rzymie zameldowali się już obrońca tytułu Novak Djoković (1. ATP), Holger Rune (7. ATP) oraz Casper Ruud (4. ATP).