Świątek awansowała do ćwierćfinału. Pokazała gest triumfu. Czas na "koszmar" w Rzymie

Wtorek w Rzymie stał pod znakiem rywalizacji najlepszych tenisistek na świecie w 1/8 finału ostatniego przed Rolland Garros ważnego turnieju WTA na mączce. W rywalizacji udział wzięła także Iga Świątek, która spotkała się zawsze groźną Chorwatką Donną Vekić. Zdecydowaną faworytką spotkania była jednak Polka, która w dwóch poprzednich meczach straciła zaledwie dwa gemy.

Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. Tym razem nie bez problemów

Już w pierwszym gemie spotkania było widać, że Iga Świątek ma zamiar szybko narzucić swoje warunki gry. Przy swoim podaniu Polka zaczęła mecz od bardzo dobrej, ofensywnej akcji, zakończonej skutecznym bekhendem po linii. Podobnie przebiegł cały pierwszy gem, co nie umknęło uwadze komentatorów telewizyjnych.

W swoim pierwszym gemie serwisowym podobnie do Polki wyglądała też Donna Vekić. Chorwatka zaczęła serwowanie od kilku mocnych bomb, które sprawiały wyraźne problemy jej wyżej rozstawionej rywalce. Niestety dla niej, dobre podania przeplatane były też prostymi błędami, które dawały Idze Świątek darmowe punkty. Apogeum pomyłek rozstawionej z numerem 21 zawodniczki miało miejsce w gemie nr 4. Wówczas Vekić nie wychodziło praktycznie nic. W momencie, gdy tablica wyników wskazywała rezultat 0:30, u Chorwatki było widać dużą nerwowość. Skończyło się to dwoma podwójnymi błędami serwisowymi i podaniem oddanym rywalce praktycznie za darmo.

Po pięciu gemach Świątek prowadziła pewnie 4:1, ale wówczas Vekić zaczęła grać ryzykowniej i skuteczniej. Najpierw wygrała swój serwis, a potem, z pomocą nieco nerwowej gry Polki, także zdołała ją przełamać. Oba gemy były rozgrywane na przewagi.

Przewaga przełamania Świątek zniknęła, ale tylko na chwilę, bo już w kolejnym gemie to liderka rankingu zaczęła grać agresywniej przy serwisie przeciwniczki, przez co albo zmuszała ją do kolejnych błędów, albo sama kończyła swoje akcje dobrymi uderzeniami. Przez to zamiast doprowadzenia do remisu przez Vekić, Świątek znów zaliczyła przełamanie i wyszła na prowadzenie 5:3, by zakończyć seta własnym podaniem, a konkretnie nawet asem serwisowym i zwyciężyć 6:3.

Iga Świątek wygrała w tym sezonie wszystkie 25 meczów, w których zwyciężyła w pierwszym secie. A 24 z 25 tych spotkań (96 proc.!) wygrywała w stosunku 2:0. I obie serie zostały przedłużone, choć wcale łatwo polskiej tenisistce nie było.

W drugim secie Vekić zaczęła zdecydowanie lepiej serwować, a to pozwalało jej zdobywać znacznie więcej łatwych punktów w gemach serwisowych. Inna rzecz, że i Świątek miała w tym meczu słabsze chwile, gdy np. potrafiła oddać gema do zera rywalce głównie po własnych, niekoniecznie wymuszonych błędach. Szczególne problemy Polka miała ze swoim forhendem, który bardzo często nie trafiał w kort rywalki.

Do stanu 4:4, choć więcej problemów miała przy swoim serwisie Świątek, obie tenisistki wygrywały swoje gemy serwisowe nie dając swojej przeciwniczce ani jednej szansy na przełamanie. Pierwszą miała Polka i była dla swojej przeciwniczki bezwzględna - po długiej i wyrównanej akcji z szansami dla obu zawodniczek Świątek zagrała winnera z forhendu, którym zdobyła kluczowy punkt w tej konfrontacji.

Skuteczność wygrywania break pointów była decydującym czynnikiem w tym zaskakująco wyrównanym spotkaniu. Iga Świątek wszystkie trzy szanse, które miała, zamieniała na przełamanie, z kolei Donna Vekić wygrała tylko jedną z siedmiu takich piłek. Dwie ostatnie Chorwatka miała w ostatnim gemie tego meczu, jednak Świątek potrafiła się z nich wybronić, by następnie "poczęstować" rywalkę forhendem w linię boczną i skutecznym serwisem, którym zakończyła całą rywalizację.

Iga Świątek po dość przeciętnej grze pokonała Chorwatkę Donnę Vekić 6:3, 6:4 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. W nim już w środę Świątek zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną, z którą przegrała trzy ostatnie pojedynki. Tę rywalkę określa się mianem "koszmaru" Świątek. Żaden z tych trzech pojedynków był rozgrywany na kortach ziemnych, czyli w królestwie najlepszej tenisistki świata.