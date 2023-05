Sędzia oskarżony przez gwiazdę tenisa. Skandal w Rzymie. Mocne zarzuty do gospodarzy

Pogoda podczas rozgrywanych w Rzymie turniejów cyklu ATP i WTA jest daleka od ideału. Przez częste opady deszczu mecze są przerywane i przekładane, co z pewnością wpływa na formę zawodników. Niektórzy z nich stanowczo nie chcą grać nawet przy najmniejszych opadach, co w poniedziałek potwierdził Frances Tiafoe (12. ATP). Amerykanin domagał się od sędziego przerwania meczu z Lorenzo Musettim (19. ATP). Gdy arbiter się nie zgodził, to Tiafoe wprost zarzucił mu faworyzowania zawodnika gospodarzy.

Sędziowie pomagają Włochom podczas ATP w Rzymie? Frances Tiafoe nie ma wątpliwości

Mecz Francesa Tiafoe z Lorezno Musettim rozpoczął się od 17:50 w poniedziałek 15 maja. Na początku warunki pogodowe były optymalne, a kibice zobaczyli tenis w najlepszym wydaniu. W pierwszym secie Amerykanin wygrał 7:5, a w drugim to Włoch przejął inicjatywę i triumfował 6:4. Już pod koniec partii zaczęło padać, a deszcze nasilał się z każdą, kolejną minutą.

No innych kortach przerwano wtedy starcia Stefanosa Tsitsipasa (5. ATP) z Lorenzo Sonego (48. ATP) oraz Jeffreya Johna Wolfa (54. ATP) z Alexandrem Zverevem (22. ATP). Sędzia Jaume Campistol nie miał jednak zamiaru ogłaszać przerwy w meczu Tiafoe i Musettiego. Tej Amerykanin domagał się już w trakcie pierwszego gema.

- Jeżeli chcesz, żebym sprawdził kort, to zrobię to, ale nie krzycz. Frances, na razie jest w porządku i można grać. Dla was obu są takie same warunki - zwrócił się do Tiafoe sędzia, po uprzednim sprawdzeniu nawierzchni. Amerykanin nie mógł uwierzyć w taką decyzję, machał rękami, a następnie dał się przełamać rywalowi. Chwilę później zszedł z boiska na krótką przerwę i znów krzyczał na sędziego.

- To jest jakiś żart! Oczywiście, że nie przerwiesz, bo gram z takim przeciwnikiem, a nie innym. Dlaczego my gramy na takim korcie? Jak możemy tak grać? Jak? Żartujesz sobie ze mnie - wykrzykiwał Tiafoe, zarzucając arbitrowi faworyzowanie rywala, którego wspierali miejscowi kibice. Jego zdaniem sędzia chciał kontynuować grę dlatego, że Włoch miał akurat naprawdę dobry fragment meczu.

Sędzia w końcu się ugiął i przerwał. Mecz nadal nierozegrany

Finalnie Tafoe przegrał jeszcze podanie Musettiego, a następnie doprowadził do stanu 2:1 i Campistol zatrzymał starcie. Miało to jednak miejsce dobre kilkanaście minut po protestach światowego numeru 12 i przerwaniu innych meczów na pobliskich kortach. Przeciąganie decyzji przez sędziego było zaskakujące, przeciwnie do decyzji o niewznowieniu zawodów tego samego dnia.

Deszcz przeszkodził w rozegraniu meczu do końca i przełożono go na wtorek 16 maja. Rozpocznie się on planowo nie przed godziną 12:30 na Grand Stand Arena. Zwycięzca w kolejnej rundzie zmierzy się z wygranym meczu Tsitsipas - Sonego, który również rozpocznie się nie wcześniej niż o 12:30.