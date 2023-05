Największa sensacja sezonu. 135. tenisista świata ograł wicelidera. "Komentatorzy są przerażeni"

20-letni Carlos Alcaraz, drugi tenisista świata, już poza turniejem ATP 1000 w Rzymie. Hiszpan przegrał w trzeciej rundzie z Węgrem Fabianem Marozsanem 3:6, 6:7(4). "To największa sensacja sezonu" - piszą na Twitterze administratorzy konta ATP. Ale podpisać się pod tym zdaniem może każdy fan tenisa na świecie.

Historyczny sukces

23-letni Marozsan dostał się do turnieju głównego w Rzymie przez kwalifikacje. Aktualnie jest 135. na świecie. To pierwszy węgierski tenisista w czwartej rundzie na kortach Foro Italico od 42 lat. Co więcej, po raz ostatni zawodnik z Węgier pokonał lidera lub wicelidera rankingu ATP w 1983 r., gdy Balazs Taroczy wyeliminował w Hamburgu Ivana Lendla.

- Nie widziałem zbyt wiele spotkań z jego udziałem. Oczywiście byłem zaskoczony, grał na niewiarygodnie wysokim poziomie, jestem pewien, że wkrótce dotrze do pierwszej setki w światowym rankingu - mówił po meczu Alcaraz, który poniósł pierwszą porażkę od dwóch lat z przeciwnikiem spoza pierwszej setki ATP.

Hiszpan dodał, że tego dnia nie mógł dać z siebie więcej. - Walczyłem do ostatniej piłki, ale to nie wystarczyło. Jego gra stała na niezmiennie wysokim poziomie przez cały mecz, co jest bardzo, bardzo trudne do utrzymania przez tak długi okres. Fabian zwyciężył zasłużenie i jeśli tak dalej pójdzie, to nie będzie jedyna niespodzianka, jaką sprawi - uważa drugi tenisista świata. I nie była to jedynie kurtuazja.

Wcześniej Carlos Alcaraz wygrał 12 meczów z rzędu, a jego bilans na kortach ziemnych w tym sezonie wynosił 20-1. Przegrał także na mączce w finale turnieju w Rio de Janeiro z Cameronem Norrie. Oprócz brytyjskiego tenisisty w 2023 roku Alcaraza pokonał tylko Włoch Jannik Sinner (finał w Miami).

Marozsan przejęty sukcesem

Fabian Marozsan był wzruszony sukcesem, jaki odniósł w poniedziałek. - Naprawdę nie rozumiałem, że jestem w stanie pokonać najlepszych w naszym sporcie, obecnego numer jeden na świecie, zwłaszcza w dwóch setach - powiedział Marozsan w rozmowie z węgierskim Sportradio.

23-latek tak się przejął, że zapomniał, iż jego rywal to dziś światowa "dwójka", a nie "jedynka". Alcaraz był niedawno liderem rankingu, ale to Novak Djoković prowadzi aktualnie w męskim zestawieniu. - Wszystko dobrze się ułożyło. Świetnie serwowałem, czytałem grę przeciwnika - analizował po chwili uspokojenia.

Zdaniem węgierskiego tenisisty Alcaraz nie był w poniedziałek w najwyższej formie. - Nie grał najlepiej, jak potrafi i mogłem to wykorzystać. Musiałem się pilnować, bo zawodnik tej klasy potrafi się odrodzić w każdej chwili - tłumaczył Marozsan. Ma rację, bo w drugim secie prowadził z przełamaniem, a Hiszpan odrobił straty i o losach partii zadecydował dopiero tie-break.

Alcaraz docenił klasę rywala na konferencji prasowej. Tuż po meczu nie był jednak skory do rozmów. "To zrozumiałe po takiej porażce. Po prostu pogratulował i życzył powodzenia w przyszłości" - napisał Węgier w mediach społecznościowych.

Legendarny Boris Becker powiedział kilka dni temu o Alcarazie: - Jeśli ktoś odważy się rozpocząć z nim wymianę na korcie, to już przegrał. Mówiliśmy tak o Nadalu i Djokoviciu, ale Alcaraz ma jeszcze większą moc i rotację uderzeń. Pisze na nowo historię tenisa.

Jednak w poniedziałek Marozsan uderzał z forhendu mocniej niż Hiszpan. W dodatku był w tym skuteczniejszy. Zapisano im prawie odwrotne statystyki pod względem wygranych piłek i niewymuszonych błędów: 24 i 13 oraz 12 i 24. Bukmacherzy nie wierzyli w wygraną Węgra, oferując kurs 1-23.

Mimo takiego sukcesu Fabian Marozsan nie odważył się zadeklarować, że jest specjalistą od gry na kortach ziemnych, choć nie ukrywa jednocześnie, że jego idolem jest Rafael Nadal. - Lubię mączkę, ale odniosłem też kilka zwycięstw na kortach twardych. Tu w Rzymie skorzystałem z okazji, pokonałem kilku dobrych rywali - mówi.

W pierwszej rundzie Italian Open wyeliminował Czecha Jiriego Leheckę, ćwierćfinalistkę tegorocznego Australian Open, a w eliminacjach m.in. Francuza Corentina Mouteta, który rok temu był w czwartej rundzie US Open. Węgier przed turniejem w Rzymie nie odniósł ani jednego zwycięstwa nad rywalem z top 100 rankingu ATP. Dzięki poniedziałkowej wygranej zarobił 85 tys. euro, niewiele mniej niż przez całą dotychczasową karierę.

Trzeba w siebie wierzyć

23-letni Węgier nie błyszczał jako junior, nigdy nie grał w juniorskim turnieju rangi wielkoszlemowej. Przez pierwsze cztery lata zawodowej kariery występował wyłącznie w turniejach rangi Futures, dopiero dwa lata temu przechodząc do poziomu Challenger, gdzie w poprzednim sezonie triumfował w Banja Luce. W stolicy Włoch po raz pierwszy w życiu rywalizuje w imprezie głównej rangi ATP.

"Fabian jest dobrym przykładem, że najtrudniejszym osiągnięciem w sporcie jest wiara, prawdziwa wiara, że można pokonać najlepszych. Nasz chłopak nie miał żadnego doświadczenia, nie mówiąc już turniejach z serii ATP 1000, ale nawet na poziomie ATP 250" - czytamy na węgierskim portalu tenisowym teniszvilag.com.

W podobnych słowach na antenie węgierskiego kanału M1 wypowiadał się Gabor Koves, były węgierski tenisista, reprezentant kraju w Pucharze Davisa. - Powiedziałem Fabianowi kilka dni temu, że jest w stanie pokonać każdego. Chociaż w to nie wierzył, będzie musiał cofnąć się do wiadomości, które mu wysłałem. Trzeba wierzyć - powiedział Koves.

Pochodzący z Budapesztu Fabian Marozsan gra w tenisa od piątego roku życia. Podstaw sportu uczył go ojciec, który choć nigdy nie był zawodowcem, to występował w lokalnych turniejach. - Za granicą Fabian zaczął startować już jako junior, niestety nie otrzymał dużego wsparcia ze strony Węgierskiego Związku Tenisowego, który wspierał Zsombora Pirosa i Mate Valkusza - informują węgierskie media. To rodzina Marozsana musiała pokryć wszystkie wydatki.

Węgrzy zachwyceni

Jak zwycięstwo nad Carlosem Alcarazem wpłynie na karierę 23-latka? - Nie może "odlecieć", stracić głowy. O to jednak jestem spokojny, bo Fabian to bardzo skromny chłopak - mówi Koves. Porównał starcie Węgra z Hiszpanem do walki Dawida z Goliatem, przypominając o realiach, w jakich występują obaj tenisiści.

- Alcarazowi pomaga stale osiem osób z teamu. Fabian nie miał nigdy obok siebie trenera światowej klasy, jak Juan Carlos Ferrero. To niesamowite, że mimo wszystko odniósł zwycięstwo - zachwyca się Koves.

Fabian Marozsan idzie w ślady Martona Fucsovicsa, który od lat jest najlepszym węgierskim tenisistą. 31-latek wspiął się nawet na 31. miejsce na świecie (marzec 2019), inspirując kolejne pokolenie zawodników ze ojczyzny, w tym Marozsana. "Zagraniczni komentatorzy są przerażeni, bo nadchodzi kolejny Węgier o niewymawialnym nazwisku" - śmieją się węgierskie media, komentując wygraną nad Carlosem Alcarazem.

We wtorek wieczorem, o ile deszczowa pogoda w Rzymie pozwoli, rywalem Fabiana Marozsana w meczu o ćwierćfinał będzie Chorwat Borna Corić, 16. tenisista rankingu ATP.