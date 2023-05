Djoković szczerze o Nadalu i Federerze. "Nigdy nie byliśmy przyjaciółmi"

Kibiców tenisa przez lata do czerwoności rozgrzewała rywalizacja "Wielkiej Trójki": Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Djokovicia. Ci zawodnicy całkowicie zdominowali męską rywalizację, co najlepiej oddają statystyki turniejów wielkoszlemowych. Na czele zestawienia plasują się ex aequo Hiszpan i Serb - aż 22 tytuły. Tylko dwa trofea mniej zgarnął Szwajcar. Przez wiele lat fani zastanawiali się, jakie relacje łączyły "Wielką Trójkę". Teraz rąbka tajemnicy uchylił sam zainteresowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Szczere wyznanie Djokovicia. Takie relacje łączyły go z Nadalem i Federerem. "Zjednoczyliśmy się na zawsze"

Djoković udzielił wywiadu dla "Corriere della Sera", w którym wrócił wspomnieniami do rywalizacji z Federerem oraz Nadalem. Przyznał, że nigdy nie łączyła ich przyjaźń, ale darzyli się ogromnym szacunkiem. Podkreślił, że to właśnie dzięki tym rywalom osiągnął sukces, ponieważ zmuszali go do gry na limicie.

Kariera rywalki Świątek na zakręcie. Przeszła kilka operacji. Czeka ją długa przerwa

- Nigdy nie byliśmy przyjaciółmi, ponieważ nie jest to możliwe wśród rywali, ale nie byliśmy też wrogami. Zawsze bardzo szanowałem Federera, w końcu jest jednym z największych tenisistów wszech czasów, ale nigdy nie byliśmy blisko. Dziękuję mu za to, co zrobił dla tego sportu. To właśnie dzięki niemu stałem się tym, kim jestem - powiedział Djoković.

Serb odniósł się też do relacji z Nadalem. Przyznał, że miał do niego taki sam stosunek, jak do Federera, choć na początku łączyła ich większa zażyłość. - Rafael jest tylko rok starszy ode mnie, a w horoskopie obaj jesteśmy bliźniakami. Na początku nawet wybraliśmy się na dwa wspólne obiady. Ale to było na tyle. Nawet z nim przyjaźń nie była możliwa - podkreślił 35-latek, po czym dodał żartobliwie: - Jest częścią mojego życia. W ciągu ostatnich 15 lat widywałem go częściej niż własną matkę.

Na placu boju pozostała już tylko "Wielka Dwójka"

Nadal i Djoković stoczyli wiele kapitalnych pojedynków. Jak dotąd zmierzyli się 59-krotnie. Minimalnie lepszym bilansem może pochwalić się Serb - 30 wygranych przy 29 triumfach rywala. Z kolei z Federerem Djoković zmierzył się 50-krotnie, z czego zwyciężył w 27 spotkaniach. - Te wszystkie pojedynki nas zjednoczyły na zawsze i za to jestem im wdzięczny - zakończył Serb. Do ponownego starcia ze Szwajcarem już nie dojdzie, ponieważ ten zakończył karierę.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl

O której gra Świątek? Kiedy i gdzie oglądać przełożony mecz z Vekić? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Obecnie Djoković rywalizuje w ATP 1000 w Rzymie, gdzie broni tytułu. Zameldował się w IV rundzie, w której zmierzy się z Cameronem Norriem. Z kolei Nadal wciąż walczy z kontuzją, by być gotowym na Roland Garros - imprezę, w której triumfował aż 14-krotnie.