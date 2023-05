Iga Świątek poczeka na mecz o ćwierćfinał. Pogoda storpedowała turniej w Rzymie

Pierwotnie Iga Świątek (1. WTA) swój pojedynek IV rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie z Chorwatką Donną Vekić (24. WTA) miała rozpocząć w poniedziałek ok. godz. 20.30. Tymczasem w poniedziałek tuż przed godziną 20 okazało się, że nie będzie to możliwe.

W Rzymie pada deszcz. Co z meczem Igi Świątek?

To efekt tego, że w Rzymie zaczął padać deszcz. Dwa spotkania męskiego turnieju: Stefanos Tsitsipas (Grecja, 5. ATP) - Lorenzo Sonego (Włochy, 48. ATP) i Alexander Zverev (Niemcy, 22. ATP) - Jeffrey John Wolf (USA, 54. ATP) w Rzymie zostały przerwane.

Organizatorzy wydali dwa komunikaty. Najpierw poinformowali, że wszystkie spotkania zostały przerwane z powodu opadów deszczu. Chwilę później poinformowali, że żaden z meczów turnieju męskiego i żeńskiego nie zostanie wznowiony przed godz. 21. Potem podali trzy kolejne komunikaty, że zawodnicy nie wrócą na kort nie wcześniej niż o godz. 21.15, potem o godz. 21.30, aż wreszcie o godz. 21.45.

Iga Świątek na swój mecz może długo poczekać. Możliwe nawet, że w ogóle nie pojawi się na korcie w poniedziałkowy wieczór, a dopiero we wtorek (mecze rozpoczynają się o godz. 11). By najlepsza tenisistka świata zagrała o ćwierćfinał turnieju i pojedynek z Jeleną Rybakiną, muszą spełnić się dwa warunki. Przede wszystkim musi przestać padać w Rzymie. Drugi warunek to najpierw musi się zakończyć mecz męskiego turnieju: Stefanos Tsitsipas - Lorenzo Sonego. Na razie zakończył się dopiero pierwszy set, który trwał 43 minuty i Grek wygrał go 6:3.

Relacja na żywo z meczu IV rundy: Iga Świątek - Donna Vekić na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.