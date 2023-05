Przyznano dzikie karty na Roland Garros. Jest kontrowersyjny Francuz

Organizatorzy Rolanda Garrosa, drugiego turnieju wielkoszlemowego w tym roku przyznali dzikie karty. Otrzymało je po dziewięć zawodników i zawodniczek do kwalifikacji, oraz po sześć do turnieju głównego.

Dzikie karty na Roland Garros. Jest kontrowersyjny Francuz i czterokrotna triumfatorka w deblu

W gronie zawodników, którzy otrzymali dzikie karty już do turnieju głównego, jest aż sześciu Francuzów. Najbardziej znanym tenisistą jest doświadczony, 34-letni Benoit Paire (160. ATP), słynący z kontrowersyjnych zachowań na korcie. Paire w tym turnieju najlepszy wynik osiągnął w 2019 roku, kiedy dotarł do IV rundy. W ubiegłorocznej edycji odpadł już w I rundzie. Oprócz niego przepustki do imprezy otrzymali: Arthur Cazaux (197. ATP), Arthur Fils (119. ATP), Hugo Gaston (110. ATP), Hugo Grenier (124. ATP) oraz Giovanni Mpetshi Perricard (233. ATP).

Wśród kobiet z przyznaną dziką kartą, najbardziej znana w świecie tenisa jest doświadczona 30-letnia Francuzka - Kristina Mladenović (153. WTA), która cztery razy wygrała ten turniej, ale w grze podwójnej. W singlu Mladenović w 2017 roku była w ćwierćfinale. W kolejnych pięciu edycjach nie potrafiła przejść drugiej rundy.

Oprócz Mladenović dzikie karty otrzymały również inne Francuzki: Clara Burel (108. WTA), Selena Janicijevic (189. WTA), Leolia Jeanjean (125. WTA), Diane Parry (109. WTA) oraz Jessika Ponchet (119. WTA).

Roland Garros rozpocznie się w poniedziałek 22 maja od kwalifikacji. Tytułu sprzed roku bronić będą Iga Świątek oraz Rafael Nadal.