Wielkie problemy Sabalenki. Może nie zagrać na Wimbledonie! "Nie dostałam"

Aryna Sabalenka (2. WTA) nie mogła wystąpić w zeszłorocznym Wimbledonie. To dlatego, że władze turnieju podjęły decyzję o wykluczeniu tenisistów reprezentujących Rosję i Białoruś. Później nie ukrywała, że ma o to żal. - Zakazali nam udziału i co to zmieniło? Nic - oni (rosyjskie władze - red.) nadal to robią i to jest smutna część tej sytuacji - stwierdziła.

Aryna Sabalenka ma kłopot przed Wimbledonem. Nadal czeka na wizę

W tym roku ta sytuacja się nie powtórzy. Organizatorzy ogłosili, że Rosjanie i Białorusini wystartują w zawodach, ale tylko wtedy, gdy spełnią kilka warunków. Będą musieli grać pod neutralną flagą, poza tym nie będą mogli publicznie wspierać działań reżimu Władimira Putina, a także muszą zapewnić, że nie otrzymują wsparcia finansowego z Rosji.

Tymczasem Sabalenka ma inny problem proceduralny, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników zapytał ją, czy czeka na tegoroczny Wimbledon. "Wciąż nie dostałam wizy, przez co nie zostałam zatwierdzona" - odpowiedziała.

Aryna Sabalenka rywalizuje z Igą Świątek. Może stracić bezcenne punkty

Ewentualny brak Sabalenki na londyńskich kortach byłby dla niej dużym problemem pod kątem rywalizacji z Igą Świątek (1. WTA). Białorusinka chciałby powalczyć z Polką o miano liderki światowego rankingu, a ewentualny dobry wynik na Wimbledonie mocno by ją do tego przybliżył. Zwyciężczyni turnieju otrzyma aż 2000 punków w rankingu WTA.

Na ten moment w zestawieniu Świątek ma przewagę 1744 pkt nad Sabalenką. Najprawdopodobniej po aktualnie rozgrywanym turnieju w Rzymie różnica jeszcze się powiększy, gdyż Białorusinka odpadła już w II rundzie. A niedługo później zostanie rozegrany wielkoszlemowy Roland Garros, gdzie to Polka będzie główną faworytką do tytułu.