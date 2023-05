Pokazali, co robił Hurkacz w oczekiwaniu na mecz. Zajął się innym sportem

Hubert Hurkacz (15. ATP) rozczarował podczas turnieju w Madrycie i odpadł już w trzeciej rundzie po porażce 6:7, 3:6 z Borną Coriciem (16. ATP). Niedługo później Polak wziął udział w kolejnych zawodach ATP. Mowa o Internazionali BNL d'Italia, które odbywają się w Rzymie.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Pokazali, jak Hubert Hurkacz czekał na mecz

Rywalem Hurkacza w drugiej rundzie był Jeffrey John Wolf (54. ATP). Mecz miał się odbyć w sobotę około godziny 12:30, ale z powodu ulewnych deszczów start został opóźniony. Oficjalny profil turnieju na Twitterze opublikował zdjęcie, które przedstawiało, jak Hurkacz zabijał czas w oczekiwaniu na spotkanie z Wolfem. Polak zdecydował się na grę w bilarda.

Mecz finalnie rozpoczął się o godzinie 16:30. Polak nie spisał się w nim najlepiej i nieoczekiwanie przegrał 3:6, 4:6. To kolejne rozczarowanie w tym sezonie, który dla Hurkacza jest pasmem niepowodzeń. - U Huberta nie ma powtarzalnego, mocnego forhendu. To jest najbardziej brakujące ogniwo. Te wszystkie męczące spotkania z dużo niżej notowanymi rywalami pokazują, że nie będzie w stanie na dłużej zagościć w czołówce - ocenił formę Polaka komentator Eurosportu Karol Stopa jeszcze przed turniejem w Rzymie. Wolfe po pokonaniu Hurkacza awansował do trzeciej rundy, gdzie zagra z Alexandrem Zverevem (22. ATP). Spotkanie zaplanowane jest na poniedziałek.

Pogromczyni Igi Świątek z Dubaju też odpadła. Bajgiel w drugim secie

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Teraz Hurkacz może skupić się na przygotowaniach do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Początek tego turnieju zaplanowany jest na poniedziałek 22 maja. W zeszłorocznej edycji dotarł do czwartej rundy, w której przegrał 2:6, 3:6, 6:3, 3:6 z Casperem Ruudem (4. ATP).